El pressupost municipal de Sabadell reserva 290,7 milions d'euros per al 2026

El govern de Marta Farrés preveu afrontar el 2026 amb un pressupost de més de 290,7 milions d'euros, pràcticament 5 milions més que l’any anterior, un increment de l’1,7%. El govern ha plantejat uns comptes que posen l’accent en la millora de l’espai públic, l’habitatge, la seguretat i l’atenció a la dependència, quatre eixos que, segons l’executiu municipal, resumeixen “allò que importa” per a la ciutadania. L'increment pressupostari arriba de la mà de la pujada prevista dels impostos i taxes: el govern va aprovar inicialment una pujada dels impostos i taxes del 2,5% per al 2026, un increment lleugerament inferior al del 2025 (+2,7%).
El pressupost de 2026 consolida les línies iniciades amb els comptes de 2025, que ja van suposar un creixement del 9,2% respecte al 2024 i que van incorporar grans inversions com la compra de l’antic Museu del Gas o la primera fase de la Ronda de Collsalarca. Ara, el nou pressupost manté la tendència de creixement, però amb un ritme més moderat. El portaveu del govern i primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, destaca que el pressupost “aposta per continuar invertint en els àmbits que defineixen el model de ciutat: l’atenció a la gent gran, més habitatge públic, més seguretat i un millor espai públic”. Cortés subratlla que els comptes mantenen l’“equilibri econòmic i financer” i permeten “continuar reduint deute sense deixar de banda els projectes estratègics”.
Per blocs, la seguretat continua sent un dels àmbits més destacats, amb més de 22 milions d’euros entre manteniment, millores d’infraestructures i noves càmeres de videovigilància. El manteniment de parcs i jardins disposarà de 6,6 milions, amb actuacions en diversos espais verds i la renovació dels jocs infantils. En l’àmbit social, l’atenció a la dependència rep un impuls notable, amb 12,9 milions d’euros per ampliar hores de servei i reforçar el suport a les persones cuidadores. L’habitatge públic concentrarà 3 milions, tant per al manteniment del parc existent com per a noves promocions a través de Vimusa, mentre que el desenvolupament econòmic i la promoció de l’ocupació, canalitzats principalment a través del Vapor Llonch, mobilitzaran 14,7 milions d’euros per a programes de formació, suport a empreses i plans d’ocupació.
19,8 milions d'inversió
Pel que fa a les inversions municipals sumaran 19,8 milions, dels quals tres de cada cinc euros es destinaran a la millora de carrers, places i espais urbans dels barris. Les despeses més grans previstes són en la compra de béns i serveis (39,62%) i en el capítol de personal (35,1%), mentre que es preveu destinar un esforç econòmic a la seguretat (més de 22 milions d'euros), el manteniment de parcs i jardins (6,6), l'atenció a la dependència (12,9), l'habitatge (3) i el desenvolupament econòmic (14,7). La proposta es durà a aprovació en un ple extraordinari el 10 de novembre, i es preveu que quedi ratificada en el ple ordinari de desembre. Pel que fa a la despesa corrent, aquesta superarà els 253,7 milions d’euros, un 4,28% més que enguany.
Les inversions en espai públic sumaran 12,1 milions d’euros, amb actuacions destacades com la remodelació de la Ronda de Collsalarca, que rebrà 6,3 milions (4,2 provinents del pressupost municipal) i la creació del passeig de l’alcalde Antoni Farrés, a Can Feu-Gràcia, amb gairebé 4 milions d’euros de pressupost total. Aquest últim projecte permetrà cosir els barris separats pel soterrament dels FGC i crear un nou corredor verd de 12.600 m².
Altres actuacions previstes són la transformació de l’aparcament de sorra de l’Eix Macià (790.000 euros) per convertir-lo en un espai més verd i segur, i la millora d’espais com el Parc del Nord, Odessa i Jardins del Sud, així com el carrer de Francesc Layret i la plaça de les Acàcies, que rebran conjuntament gairebé 3 milions. També s’hi inclou la renovació dels jocs infantils, amb una partida d’1,8 milions. Cortés remarca que aquestes inversions “donen resposta a demandes històriques dels veïns", com ara la millora de l’enllumenat als barris de Castellarnau, Can Feu i Hostafrancs. En aquests barris, l’Ajuntament invertirà 950.000 euros en la renovació a tecnologia LED.
Nous pisos de lloguer públic
L’habitatge és un altre dels pilars del pressupost. L’Ajuntament destinarà 600.000 euros a Vimusa, l’empresa municipal, per al seu funcionament i manteniment del parc d’habitatges, i hi afegirà 2,3 milions de despesa corrent per al contracte programa de gestió social. En paral·lel, es projecten 425 pisos de lloguer públic en els pròxims anys, amb promocions destacades a Can Gambús i Roureda, que incrementaran en un 25% el parc municipal.
L’àmbit social tindrà un pes destacat en els comptes del 2026, amb 21,5 milions d’euros de despesa corrent en Acció Social. D’aquests, 11,2 milions es destinen específicament a l’atenció a la dependència, una partida que creix 2,2 milions respecte al 2025. L’increment, segons anuncien des del govern, permetrà ampliar en més d’un 25% les hores d’atenció i reforçar el suport a les persones cuidadores.
Més videovigilància
En matèria de seguretat, el pressupost inclou més de 2,5 milions d’euros per a videovigilància, seguretat viària i millora de dependències policials. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de noves càmeres de vigilància i elements reductors de velocitat a cruïlles conflictives. També s’hi destinaran 700.000 euros per millorar la seguretat del trànsit i 350.000 euros per instal·lar energia solar fotovoltaica a l’Escola La Romànica i al Mercat de Merinals, amb l’objectiu de crear una comunitat energètica municipal. A més, el poliesportiu de Cal Balsach renovarà la seva coberta –i també inclourà plaques solars– amb una inversió de més de 700.000 euros.
En materia econòmica, les polítiques de promoció econòmica disposaran de 13,8 milions d’euros, amb programes de formació, plans d’ocupació i suport a empreses i emprenedors. El regidor de Serveis Econòmics, Antonio Rodríguez, va afirmar que els comptes “reflecteixen l’aposta per ser una ciutat amb projecció de futur, també des del punt de vista econòmic”.