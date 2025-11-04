Crea un equip d'universitaris, el porta a una de les competicions més prestigioses del món i s'endú medalla a París

La sabadellenca Estel Gubianes, estudiant de Biomedicina a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ha tornat de París amb una medalla de bronze a la butxaca en la competició internacional iGEM, un dels certàmens universitàries més prestigiosa del món, basat en la biologia sintètica. És la primera vegada que la UIC hi participava: de fet, va ser ella qui va articular l’equip i va proposar a la facultat presentar-s’hi. “Hem posat la nostra universitat al mapa del món”, explica amb orgull després d’una setmana intensa de presentacions i debats. L’equip –d’una desena de persones liderades per Gubianes– va competir amb universitats de Boston, la Xina, Finlàndia, Holanda, Suècia o Alemanya, en un certamen que reuneix més de 400 universitats i milers d’estudiants d’arreu del planeta.
El projecte, batejat com a ‘ALSense’, proposa un sistema de detecció precoç de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) mitjançant un biosensor capaç d’identificar la malaltia amb setmanes d’antelació respecte als primers símptomes. Tot i que el component científic és complex, Gubianes ho resumeix amb claredat: “Volem que qualsevol hospital pugui disposar d’un kit senzill per detectar l’ELA abans que sigui massa tard.”
Projecció i interès a seguir
Durant la competició, que va obligar l’equip a desplaçar-se la setmana passada a la capital francesa, els estudiants van poder explicar el seu projecte al món des del seu expositor. “Van ser dies molt intensos. Et ve el jurat, altres equips, empreses... i has de defensar la teva idea, encara que fan preguntes per intentar-la tombar. En el nostre cas, només vam rebre felicitacions: els havia encantat el projecte i com l’havíem comunicat”, recorda. El reconeixement no comporta premi econòmic, però sí una gran projecció internacional. “A més de la medalla, ens hem endut contactes, recomanacions i propostes de col·laboració. Ha estat una experiència brutal”, explica l’Estel.
Ara, amb la competició acabada, el repte continua. L’equip està reestructurant-se per convertir el projecte en una ‘start-up’ i continuar el desenvolupament del biosensor. “Volem que aquest projecte tingui impacte real i arribi a la societat. La universitat vol continuar-lo, i nosaltres també”, assegura. Per a la jove sabadellenca, l’experiència ha estat molt més que un èxit científic. “Ha sigut un any d’esforç i poc dormir, però també de molt aprenentatge. He après a dirigir un equip, a comunicar la ciència i a creure que, amb determinació, pots fer grans coses”, conclou.