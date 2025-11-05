Activat el Pla INUNCAT per intensitat de pluja aquest dijous a Sabadell

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluja aquest dijous a Sabadell i a bona part del litoral de Catalunya. Davant d'això, s'ha activat l'alerta INUNCAT, ja que s'espera que arribin fortes precipitacions i un episodi de ruixats intensos des de dijous a la matinada fins al vespre, aproximadament. Segons adverteixen, es preveuen 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i demanen a la ciutadania que consultin el trànsit i la previsió del temps abans de sortir de casa, així com no travessar rius, rieres ni barrancs. Principalment, els xàfecs afectaran la ciutat al matí, i s'espera que a partir de les 12 h, segons el Meteocat, redueixi la intensitat.
De cara als següents dies, es preveu inestabilitat meteorològica i una baixada notable de les temperatures. Així, els núvols continuaran sent els protagonistes a partir de dijous, encara que l'avís deixarà d'estar vigent a partir de les 19 h. Per tant, encara que potser hi ha alguna estona de pluja suau, el període de pluges es calmarà. Respecte a les temperatures, s'esperen uns pròxims dies força frescos, amb temperatures mínimes de 12 ºC, a la nit i a les primeres hores del matí, i màximes de 19 ºC, a les estones del migdia, en general. De totes maneres, pel dia més plujós de la setmana s'esperen temperatures encara més baixes, amb màximes de fins a 17 ºC. De fet l'episodi de precipitacions suposarà un canvi notable de la temperatura de cara als següents dies, ja que divendres es preveu que els termòmetres baixin fins als 7 ºC de mínimes i els 16 ºC de màxima.