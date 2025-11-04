Unes jornades posaran el focus en la relació entre Barcelona i els Vallesos

La Universitat de Barcelona organitza aquest mes de novembre les terceres Jornades Cerdà, que tornen a l’actualitat després de les dues primeres edicions celebrades els anys 2017 i 2019. Són un fòrum de reflexió i debat que dimecres 5, dijous 6 i divendres 7 de novembre –la setmana que ve– tractaran sobre conceptes com ciutat i territori a partir del llegat d’una figura cabdal per a l’urbanisme barceloní i català, Ildefons Cerdà. Les jornades se celebraran a diferents llocs. El dia 5, a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. El dia 6, a l’ESEIAAT de Terrassa i, el dia 7 es farà una sortida de camp.
En aquest cas, se centraran en la relació entre la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i el Vallès, amb Sabadell i Terrassa com a principals exponents. Les jornades s’organitzen amb la participació del grup FemVallès, del qual forma part l’arquitecte sabadellenc Manel Larrosa, que explica que “l’objectiu és obrir el debat territorial a escala catalana”, que apunta que no es duu a terme des del 2010 amb algunes excepcions com la creació de les comarques del Lluçanès i el Moianès.
Des del seu punt de vista, s’ha de posar en valor el pes dels Vallesos com a regió i abordar el debat des de la perspectiva d’eixample de Cerdà i no d’arcs concèntrics que defensava l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. “Hem de tenir una visió més equilibrada i no respecte arcs concèntrics”, referma Larrosa, que posa exemples com l’eix territorial al voltant de l’AP-7 i la línia R8 de Martorell a Granollers sense trepitjar Barcelona.
En les jornades, una de les sessions previstes és dimecres a les 18 h i consistirà en un debat: Cohesió i resiliència territorial: una interpel·lació a les administracions públiques, moderat pel periodista Ramon Aymerich i que comptarà amb la participació de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell; l’alcaldessa d’El Prat de Llobregat, Alba Bou; el segon tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Cardona; l’enginyer en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Oriol Altisench, i el secretari general de Territori, Jordi Terradas.