Els comuns exigeixen de nou l'estació de Rodalies de Can Llong

Els comuns exigeixen de nou que els pressupostos generals de l'Estat contemplin la construcció de l'estació de Rodalies de Can Llong. Així ho han verbalitzat el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, i el diputat de Sumar i portaveu del grup a la comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés, Fèlix Alonso, en una visita al barri aquest dimarts. Concretament, des de la plaça de Lisboa, a escassos metres de la via del tren i d'on s'hauria de construir l'estació, i acompanyats de representants veïnals, Mena i Alonso han refermat l'interès en què es construeixi aquesta infraestructura.
"Reclamamem una vegada més que l'estació de Can Llong sigui una prioritat del govern [d'Espanya]", insisteix Mena, que assegura, en clau local, que "el govern de Marta Farrés cada vegada que pot mira cap a la dreta i pensa més en el Quart Cinturó que en l'estació de Can Llong". Ho ha dit en referència a l'aposta del Govern municipal per aquesta nova via entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès que ha de descongestionar la Gran Via.
El que els comuns defensen és que es prioritzi construir aquesta estació que ja està prevista al Pla director de Rodalies, per la qual cosa "estem convençuts que tirarà endavant", ha afegit Alonso. El diputat assegura que aquest projecte "el posarem als pressupostos de l'Estat perquè creiem que tard o d'hora hi haurà aquests pressupostos". El problema, ha dit, no serien els diners que pogués costar construir l'estació de Can Llong sinó "tenir els vots", per la qual cosa "demanem un acte de responsabilitat" a la resta de forces polítiques del Congrés per aprovar els pressupostos i que aquests desencallin reivindicacions històriques com aquesta.
Segons Alonso i Mena, l'estació de Can Llong donaria servei a 40.000 persones i consideren que hauria de ser una prioritat per connectar es barris del nord de Sabadell amb Terrassa i Manresa i l'àrea metropolitana de Barcelona. El diputat ha remarcat la importància que "l'entremat urbà estigui interconnectat, i 40.000 persones no es poden quedar sense transport públic. El transport ferroviari és present i futur".