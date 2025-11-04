Impulsen la primera comunitat energètica publicoprivada de Sabadell

Sabadell preveu aprovar al ple a principi de l’any que ve les bases per constituir la primera comunitat energètica impulsada directament per l’Ajuntament de Sabadell. En aquests moments, tant el consistori com agents locals estan treballant per definir aquestes bases i, des del consistori, se subratlla que seria la més gran d’una ciutat catalana. L’objectiu, segons explica el tinent d’alcaldessa Adrián Hernández, “és que ciutadania, empreses i administracions comparteixin la generació i el consum d’energia renovable, reduint costos i dependència energètica”. El passat 28 d'octubre les parts implicades es van reunir al Teatre Principal. L’impacte de la pandèmia, l’augment de preus o la situació dels mercats global són arguments que s’expliquen des de l’Ajuntament per justificar la necessitat d’impulsar aquesta iniciativa, ja que “s’ha evidenciat la necessitat de buscar alternatives més segures i properes”.
La comunitat vol ser un exemple de col·laboració publicoprivada, amb el lideratge de l’Ajuntament, que en tindrà un 40% de participació; inversors locals, amb un 30%; l’associació de consumidors domèstics un 15% i l’associació de consumidors empresaris el 15% restant. La forma jurídica en què s’agruparan totes les parts serà una societat mixta. L’energia generada serà de propietat col·lectiva, i la seva distribució i compensació econòmica es faran segons la participació de cada membre i les regles acordades dins la comunitat. Fins ara, en les reunions que s’han dut a terme per preparar el projecte hi han participat els següents agents: Cambra de Comerç, CIESC, sindicats CCOO i UGT, Gremi de Fabricants, Fundació per la Indústria, Club Natació Sabadell, Sabadell Comerç Centre, Ca n’Oriac Comerç, comerciants de l’Eix Macià i Can Rull Comerç.
El projecte està obert a la participació de veïns a títol particular, entitats sense ànim de lucre comunitats de propietaris, petites i mitjanes empreses i altres inversors locals. Aquests darrers podran ser ciutadans, empreses o entitats interessats a impulsar el projecte. Segons Hernández, “l’objectiu és combinar rendibilitat amb impacte social i ambiental positiu a Sabadell”. Qui hi inverteixi finançarà les instal·lacions de generació renovable i, a canvi, rebrà un retorn econòmic i proporcional a la seva aportació. Una de les claus de la iniciativa és que s’hi podrà participar sense tenir plaques solars al domicili, ja que els participants podran compartir l’energia generada als equipaments adherits a la comunitat gràcies al sistema d’autoconsum col·lectiu. En aquest sentit, es busca propiciar la màxima implicació independentment dels recursos disponibles, sigui com a consumidors, productors o inversors.
Pel que fa a les teulades municipals, que també participaran en el projecte, de moment ja hi ha una dotzena d’equipaments que tenen instal·lacions fotovoltaiques. Segons el consistori, aquestes instal·lacions generen una producció anual de 211.804,28 kWh i permeten un estalvi de més de 31.770 € cada any.