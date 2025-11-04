Saps on és... la sínia de Can Gambús?

A l’entrada del parc Agrari, entre Can Gambús i Castellarnau, es conserva una antiga màquina que el segle passat ja s’utilitzava per treure aigua d’un pou. Es tracta de la sínia de l’hort de Can Gambús o també dita del sot de Vallcorba. El 2010, l’Ajuntament va fer una intervenció de millora per recuperar-la i que sigui útil per a la bassa de reg de la finca municipal de Can Gambús i donar a conèixer la utilitat que havia tingut.
La sínia la componen dues rodes, una horitzontal i una vertical. La primera, dentada, l’empeny un animal –com un ruc, mula o bou–, que donava voltes per fer-la girar. Alhora, aquesta roda està engranada a la vertical, que mou la cadena que permetia recollir l’aigua amb recipients, anomenats catúfols, i aquesta passava al canal de reg.
Per arribar a la sínia de Can Gambús cal dirigir-se a l’avinguda d’Ègara (des de la rotonda de l’N-150 o via polígon Can Casablancas de Sant Quirze) i aturar-se al trencall del torrent de Vallcorba, des d’on caminant es pot arribar fins a aquest indret, que està protegit pel pla de protecció del patrimoni local.