Saps on és l’antic castell de Ribatallada?

La construcció majestuosa és avui dia un espai degradat i oblidat del torrent de Gotelles

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 13:30
Actualitzat el 28 d’octubre de 2025 a les 13:33

Entre Sabadell i Castellar, a prop d’un turó a Sant Julià d’Altura, encara s’alcen les restes del que un dia fou el majestuós Castell de Ribatallada. És una construcció del segle XI, datada per primera vegada el segle XII. Ha anat passant per diverses mans de comtes i senyors feudals, des de Ramon Berenguer IV fins que el 1879 els propietaris el van vendre a la Societat de Propietaris de la Mina d’Aigües de Sabadell.  Tot i que està protegit com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), el pas del temps se l’ha anat menjant i no hi ha cap ruta que hi condueixi els sabadellencs encuriosits per la història i l’excursionisme. S’hi arriba des de la carretera que va de Sabadell a Matadepera. 

Forma part del que, tal com reivindicava l’historiador Jordi Serrano a les pàgines d’opinió d’aquest diari, és “un dels espais naturals més originals del migrat terme municipal de Sabadell, el torrent de Gotelles”. Apuntava: “És un parc degradat a l’espera que passin 50 anys per tornar a ser un espai confortable”. A Sabadell consten com a BCIN la torre Berardo, el molí d’en Mornau, la Casa Duran, el casal Antoni Casanovas i la Torre d’en Feu. 

