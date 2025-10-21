El forn on ara es cou la cultura

Espai Foc Ventura és un refugi del temps enmig de la via de Massagué. S’hi entra travessant acolorides catifes exòtiques de la botiga regentada per la flama incombustible de Paquita Company i Francesc Ventura. Baixes unes quantes escales i ja estàs submergit en la humitat d’aquest espai cultural expositiu de pedra i totxo.\r\n\r\nUna immensa volta, a sobre del cap. Tota mena d’artistes de la ciutat hi exposen les seves obres i de tant en tanta s’hi diu poesia. És un racó obert a tothom, però que el món de la cultura se sent especialment seu gràcies a la generositat de la Paquita i el Francesc. Molt poca gent coneix el passat d’aquest soterrani, que fa 23 metres d’allargada i 5 d’amplada. Havia estat l’obrador de ceràmica de la família Escaiola, conegut com amb dos forns morescos als extrems que són testimoni de la gran producció terrissera del Sabadell els segles XVIII-XIX. Càntirs, plats, soperes, morters, gerres, gibrells... Els artistes d’ara hi exposen sovint exactament el mateix. El forn cou cultura. \r\n\r\nL’espai es pot visitar com una de les 13 rutes que proposa la Setmana del Turisme Industrial de Sabadell (10-13.30 h- 17-20.30 h). \r\n\r\n \r\n