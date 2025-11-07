Una unitat del Taulí de Sabadell, primera de Catalunya a rebre medalla a l'excel·lència en la seva àrea: "Hi haurà més autoexigència"

La Unitat d’Inflamació Nasosinusal –del servei d’Otorrinolaringologia del Parc Taulí de Sabadell– s’ha convertit en la primera de Catalunya a rebre l’acreditació d’excel·lència de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (la SEORL-CCC). Es tracta de la primera vegada que aquesta societat científica reconeix oficialment unitats d’aquest tipus a tot l’Estat.
Segons la doctora Alda Cardesín, coordinadora de la Unitat de Rinologia, el reconeixement “valida el compromís de l’equip amb l’excel·lència clínica en l’abordatge de la rinosinusitis crònica amb pòlips nasals i ens integra dins d’una xarxa nacional de referència, facilitant la col·laboració científica i assistencial amb altres hospitals”.
La unitat del Taulí atén cada any uns 250 pacients amb formes greus de rinosinusitis crònica i asma, molts dels quals reben tractament amb fàrmacs biològics. A més, es duen a terme prop de 100 cirurgies endoscòpiques nasosinusals anuals, una activitat que reflecteix tant el volum com la complexitat dels casos que s’hi tracten.
Per a Cardesín, aquesta acreditació també té una incidència directa en el dia a dia assistencial: “hi haurà més autoexigència i ens anima a continuar millorant els circuits de treball. Quan aconseguim un millor control clínic de la malaltia, els pacients guanyen qualitat de vida i el sistema sanitari en surt beneficiat.”
L’acte de lliurament de les acreditacions es va fer durant el 76è Congrés Nacional de la SEORL-CCC, celebrat recentment a Madrid. A més del Parc Taulí, també van ser reconegudes les unitats d’inflamació nasosinusal de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid) i de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla (Santander).
Una malaltia complexa i prevalent
La rinosinusitis crònica és una inflamació persistent de la via aèria superior que afecta un percentatge elevat de la població i té un fort impacte en la qualitat de vida dels pacients. En els darrers anys, els avenços en el coneixement dels mecanismes immunològics i en l’ús de tractaments biològics personalitzats han canviat radicalment el seu abordatge, fan saber des de l'hospital.
Aquest nou enfocament requereix equips multidisciplinaris, protocols diagnòstics específics i estratègies terapèutiques adaptades a cada pacient. La unitat del Parc Taulí se sustenta damunt d'un model semblant, basat en la col·laboració entre especialistes i la millora contínua de la qualitat assistencial.