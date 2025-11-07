Sabadell impulsa més de 30 activitats per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants

El Museu d'Història de Sabadell ha servit d'escenari per a la presentació del programa d'actes dedicat al Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI). Allà, la regidora d'Infància i Gent gran, Laura Reyes, acompanyada per cinc nens i nenes, ha donat a conèixer les propostes previstes per a aquesta commemoració. Durant l'acte, Reyes ha subratllat que s'han organitzat "més de trenta activitats per celebrar, reivindicar i fer visibles els drets d'infants i adolescents". Les activitats s'estendran durant el mes de novembre, amb l'objectiu de posar en relleu aquesta efemèride.
Programa d'activitats i objectius
Els mateixos infants han presentat el programa conegut com 'DUDI SABADELL', que es pot consultar tant al portal digital de l'Ajuntament com a través de tríptics distribuïts en format físic. Les activitats se celebraran principalment el cap de setmana del 21 al 23. "Tot i que el dia internacional és el dia 20, el traslladem per estar més junts i gaudir en família de les activitats i novetats", destaca la regidora. Reyes ha volgut posar l'accent en els drets que recull la declaració universal, assenyalant que "m'agradaria posar èmfasi en els drets de la declaració universal dels drets dels infants i que estan relacionats amb les activitats programades com el dret al joc i l'esbarjo, el dret a l'educació i la cultura, el dret a expressar-se lliurement també el dret a créixer en un entorn segur i saludable, dret a ser protegits contra qualsevol forma de violència o discriminació".
Totes les activitats seran sense cost. Tanmateix, per participar-hi, es recomana formalitzar inscripció amb antelació. Al tram final de l'acte, Reyes ha fet una crida a la participació: "us convidem a tots i totes participar de les activitats i que formeu part de la nostra i de la seva festa". El caràcter festiu del programa ha quedat recollit també amb l'afirmació "estem molt contents que Sabadell també tingui el seu Dia Internacional dels Infants, així de festiu".
Activitats
El cap de setmana del 21 al 23 de novembre s’iniciarà amb l’espectacle de teatre La Mama dels Arbres al centre cívic de Cal Balsach. Al dia següent, dissabte 22, durant tot el matí, la plaça de la Infància acollirà el que serà pròpiament l’acte central, amb tot un conjunt de propostes sota el lema Festegem els drets dels Infants. Una jornada festiva i reivindicativa amb jocs, diversió i música per a tota la família. Entre les activitats hi haurà espais lúdics i creatius (jocs gegants, maquillatge, manualitats, etc.), espai de lectura infantil, la Ruleta dels Drets dels Infants, tallers de gimnàstica, màgia i exhibicions. Així mateix, s’han previst actuacions de teatre sobre la diversitat funcional i també sobre la diversitat cultural, a càrrec del Consell d’Infants i Adolescents. A les 11.15 h es portaran a terme els parlaments institucionals i la lectura del Manifest del Dia Universal.
Els actes del cap de setmana continuaran la tarda de dissabte amb la nova activitat Street Room: El botí robat de l’Hotel Suís, que tindrà lloc a la plaça de Frederic Mompou. Finalment diumenge, hi haurà l’espectacle de percussió participativa NopNala, amb la Companyia Uniso al centre cívic de Sant Oleguer i el conte amb titelles i teatrins El Camí que no enduia enlloc al Museu d’Art. A la tarda, en la 2a Mostra de Cinema Infantil es projectarà la pel·lícula Hola Frida! al cinema Imperial.