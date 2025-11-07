Debat obert davant de la possible pujada del preu dels dècims i del premi de la loteria

Les administracions de loteria plantegen un augment en el preu del dècim de la Loteria de Nadal de 20 a 25 euros i un increment del primer premi de 400.000 a 500.000 euros per dècim. Una pujada generalitzada del 25%, en ambdós casos. Aquesta iniciativa sorgeix a causa de la congelació dels marges i l’impacte de la inflació, ja que, tal com assegura Albert Devesa, propietari de l’Administració de Loteries de l’Estat número 1 de Sabadell, “cada vegada estan pujant més els preus de tot i el nostre marge continua sent el mateix des de fa 23 anys, cosa que no té cap sentit”. Els darrers anys han alterat significativament l’escenari per a les administracions de loteria, especialment pel que fa al sorteig extraordinari de Nadal. Des de 2002, el dècim s’ha mantingut constant a 20 euros, mentre que la inflació acumulada, segons l’Institut Nacional d’Estadística, ha arribat al 26%.
En qualsevol cas, les administracions continuarien guanyant el mateix marge (4,5% per cada dècim, és a dir, 90 cèntims) i els treballadors de les administracions reclamen una “actualització dels preus”, assegurant que “és una xifra obsoleta i totalment endarrerida al cost de la vida actual”. Un augment de cinc euros per cada dècim de loteria suposaria un increment en el marge de les administracions i, encara que el percentatge continuaria sent del 4,5%, a priori, el marge passaria dels 90 cèntims actuals a 1,13 euros per dècim. Així, amb la venda de 1.000 dècims, aquest any guanyaran 900 euros, mentre que, si s’apliqués l’augment que es vol fer en guanyarien 1.130.
"La pujada dels 5 euros no canviarà el consum. Qui la compra ho continuarà fent. Molta gent hi juga una vegada a l’any i seguirà fent-ho”
Sònia i Joan, veïns de Sabadell
De totes maneres, encara que, de moment, no hi ha una clara oposició generalitzada de la implementació del canvi, a alguns treballadors els sembla “un gran canvi”, mentre que a altres els sembla una bona idea, però que “s’ha d’afinar”: “Ens sembla molt bé que es retoqui el marge perquè fa més de dues dècades que està congelat, però no ens agrada que suposi un increment pel client. L’ideal seria una pujada del percentatge, i no del preu del dècim”, exposa Mònica Limeres, treballadora de l’administració número 6. Tot i això, segons expliquen Magda Dauder i Rosa Morcuende, propietària i treballadora de l’administració número 2, respectivament, aposten, directament, per un augment tant del dècim com del premi, encara que creuen que no canviaria la quantitat de vendes: “La gent continuaria comprant igual i, fins i tot, pujaria. Penso que la gran majoria de la ciutadania està d’acord amb el canvi”, exposen. Així ho reafirma Devesa, qui també creu que no seria un problema canviar el preu del dècim, en termes de consum: “Sigui per tradició o pel motiu que sigui, la gent continuarà comprant loteria, en general. Potser baixaria una mica la compra, en qualsevol cas, però els beneficis no”, conclou.
"Si l’augment és per una bona causa hi estem d’acord. Ara bé, si és per omplir les arques de l’estat, preferim que es quedi tal com està ara mateix”
Consol i Agustí, veïns de Sabadell