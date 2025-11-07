ARA A PORTADA

Sabadell

Incertesa en el futur de Junts al govern, a mans de la militància

La militància es reunirà en assemblea dimarts a les 19 h per trencar –o no– el pacte amb el PSC

  • Lluís Matas i Katia Botta, regidors de Junts per Sabadell -
Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 18:44
Actualitzat el 07 de novembre de 2025 a les 18:45

El futur de Junts per Sabadell al govern municipal és, ara per ara, una incògnita. La militància es reunirà en assemblea dimarts a les 19 h per a decidir si el grup municipal ha de trencar –o no– el pacte amb el PSC i sortir del govern municipal. L’executiva posava vuit condicions per mantenir-se al Govern, i ara valoraran si s’ha produït un canvi de rumb per a revalidar l’acord.  “Vam avaluar la situació i creiem que l’acord no dona els rèdits que cal al partit. Ara es valorarà si Junts ha de sortir o no”, exposa Francesc Baró, que presideix l’executiva. Davant d’aquest escenari, es postulen diverses opcions: que la militància revalidi la tasca de Junts al govern i, per tant, el pacte es mantingui; que els dos regidors de Junts –Lluís Matas i Katia Botta– abandonin la seva posició al govern i finalitzin el mandat a l’oposició o, d’altra banda, que Matas i Botta ignorin el veredicte del partit i continuïn al govern com a regidors no adscrits.

L’actual portaveu de Junts a l’Ajuntament, Lluís Matas, ha defensat en reiterades ocasions la seva aposta per mantenir-se al govern i s’ha mantingut ferm en la seva aposta per refer ponts entre l’executiva i el grup municipal. “Ningú pot dubtar de la feina que hem fet en els últims dos anys”. Però l’executiva de Junts va plantejar el juliol passat renegociar el pacte amb el PSC i impulsar un projecte de ciutat “més just, catalanista i al servei dels sabadellencs”. El més calent és a l’aigüera.

