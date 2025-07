Viure de lloguer a Sabadell: “Per pagar-ho tot arribes just a final de mes”

Viure de lloguer a Sabadell comporta una despesa mitjana superior als 800 euros per habitatge, segons la mitjana de les rendes registrades per l’Incasòl el primer trimestre de 2025. El cost dels lloguers, sense incloure les despeses corrents, s’ha encarit un 22,59% en els últims cinc anys, des del 2021 fins ara. Per sobre de l’IPC, que de juny de 2021 a juny de 2025, a Catalunya ha pujat un 18,1% segons l’INE. Xifres que, sumades a la manca d’oferta i l’alta demanda, provoquen que accedir a l’habitatge desitjat no sigui fàci i que la intenció de compra augmenti. Segons la radiografia del mercat immobiliari a Espanya de Fotocasa Research, el 81% dels ciutadans interessats en un domicili volen comprar.

La sabadellenca Gemma Vior (32 anys) viu de lloguer amb la seva parella en un pis d’una habitació al Centre, pel qual paguen 800 euros, despeses a part. Però apunta que “els dos tenim un sou mínim i per pagar-ho tot arribes molt just a final de mes”. Ell és carnisser i ella recull mostres en un laboratori, però s’ha buscat una segona feina de nit en una discoteca “per poder tenir oci els caps de setmana o quan pugui, o sortir una mica més”. Trobar el pis no va ser fàcil perquè “d’entrada et demanen una o dues mensualitats i costa molt. Quan buscava pis, en vaig començar a mirar al maig i fins al setembre no el vaig trobar”. La parella s’ha apuntat a la llista de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, conscients que per accedir a un d’aquests immobles caldrà esperar. Mentrestant, “estalviem el que podem, però l’opció de comprar també és molt cara”.

També viu de lloguer el sabadellenc Joan Mallofré, de 32 anys, que teletreballa la majoria de dies i, per aquest motiu, tal com està la situació assegura que “no tindria problemes” per traslladar-se a viure a una localitat en què l’habitatge fos més barat. Ara paga 1.200 euros per viure al Centre, en un pis que va acabar trobant després de buscar i veure que “no hi havia oferta” i que, entre les zones de la ciutat que mirava “tot estava en la mateixa situació”. Opina que “inclús tenint un bon sou com crec que tinc, no arribes al que voldries”. Intenta estalviar “de tot arreu, d’on es pugui, amb la idea de posar fi al lloguer algun dia i tenir un pis de propietat, segurament fora de Sabadell o grans urbs on pugui trobar un preu més assequible”. Des del seu punt de vista s’hauria de facilitar la construcció d’habitatge i protegir l’augment dels lloguers.

Joan Mallofré, teletreballant al pis que té llogat

David Chao

Una altra veïna que, en aquest cas, no viu de lloguer però desitja independitzar-se és Aina López, de 21 anys, resident al barri de l’Avinguda-Eixample a casa de la seva mare. “Em vull independitzar, però si no vas a viure a un pis compartit no pots pagar un lloguer perquè paguem molt i cobrem poc. Has de compartir pis obligatòriament encara que no vulguis perquè és la única solució que trobes a Sabadell i majoria de llocs”, sentencia. La sabadellenca assenyala que “si cobres 1.200 euros al mes i en pagues 900 per habitatge, no pots viure”, sense comptar, afegeix, que tinguis fills o animals a càrrec. López considera que “els preus estan disparats; hi ha barris més econòmics, però no tothom hi vol viure”. Igual que Gemma Vior, denuncia que “és brutal el que et demanen i és frustrant” per accedir a un lloguer. Aina López afegeix que, mentrestant, procura “estalviar, estalviar i estalviar per poder comprar, però no t’ho posen fàcilperquè no qualsevol et dona una hipoteca”.

Vimusa preveu construir més de 250 habitatges

L’Ajuntament de Sabadell, a través de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, preveu construir prop de 260 pisos de lloguer assequible en els pròxims anys, a curt termini. Són els que hi haurà en les tres promocions que ara mateix estan més avançades i que se sumaran, per exemple, als 53 pisos en total que ja estan habilitats en les promocions de la carretera de Barcelona i el carrer de Francesc Layret. D’una banda, el Complex Roureda tindrà 100 habitatges de lloguer assequible per a la gent gran. A la mateixa zona, el consistori ha tret a licitació una parcel·la perquè un operador privat hi pugui construir en dret de superfície 30 habitatges de lloguer assequible per a joves, que se sumaran als prop de 260 municipals que ja estan en tràmits de construir-se. L’altra zona en expansió és Can Gambús, amb les promocions Can Gambús 2, de 108 habitatges, i Can Gambús 3.2, de 44.