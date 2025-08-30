Les persones que fan possible poder mirar pel·lícules estrangeres en la nostra llengua

"El doblatge funciona com un engranatge", asseguren tots els qui treballen en aquest sector. No hi ha ningú que sigui més important que cap altre membre de l'equip i tothom ha de participar per fer possible que una pel·lícula, sèrie o videojoc, entre altres, siguin emesos en la nostra llengua. Actors, directors, lingüistes, traductors, mescladors, ajustadors, tècnics, revisors i productors fan possible aquest art i, entre tots, aconsegueixen el producte final que s'envia preparat per emetre. A part, hi ha molta gent interessada que s'està formant per, en un futur, ser ells qui posen veu als personatges més famosos del món de l'entreteniment. Endinsem-nos a conèixer alguns dels protagonistes!
Francesc Rocamora, director i actor de doblatge
Amb 38 anys va decidir iniciar-se en aquest món, molt desconegut aleshores. Avui, amb 74 anys, és director i actor de doblatge i la seva tasca consisteix a assegurar-se que la versió que s’envia a la sala de mescles sigui la millor possible. “Miro la pel·lícula abans per saber de què va, busco el perfil d’actors que m’encaixa a cada personatge, em tanco a l’estudi a gravar amb ells a perfeccionar cada detall del ‘take’ i m’encarrego de fer arribar a la següent fase del procés el millor producte possible”, explica. Assegura que, tot i que és una feina pesada, és molt divertida i, fins i tot, la definexi com a “la millor feina del món”. És el guia de l’actor i qui els facilita la feina perquè surti una bona versió doblada de la sala de gravació: “Jo he vist tota la pel·lícula, i els actors tan sols el tros que han de llegir. Per tant, és feina meva explicar-los el context detalladament perquè puguin interpretar a la perfecció”, diu.
Anna Benedí, tècnica de sala
Ella és les mans del doblador. Qui li facilita tota la feina. Després d’estudiar un grau en Mitjans Audiovisuals i introduir-se en el món del doblatge, ja fa 10 anys que hi és, ajudant els actors i actrius a què tinguin tot el necessari per a una gravació òptima. “És important que quedi molt ben gravat. Per tant, ajudo a l’actor, m’adapto a ell i li facilito la feina”, explica. És l’encarregada que l’enregistrament sigui impecable i de repetir el ‘take’ en cas que qualsevol so, per fluix que sigui, es coli a la gravació. “Es va generant una dinàmica amb l’actor que sense parlar ja ens entenem i treballem conjuntament en equip”, explica. En resum, la seva feina, bàsica en aquesta professió, és fer els preparatius previs per facilitar la feina a l’actor, gravar, i enviar una pista perfecta a la mescladora.
Xavier Castañer, actor de doblatge
“Estava mirant una pel·lícula amb el meu pare i vaig pensar: ‘El Di Caprio no parla català, algú li posa veu. Vull fer això!’”, explica Xavier Castañer, actor de doblatge. A partir d’aquí, va fer un curset de formació i va conèixer al Joan i el Roger Pera i, tal com ho definexi ell, va ser “d’oca en oca” i va anar ampliant la seva xarxa fins avui, que ja porta “més de 500 pel·lícules doblades”. “El que més m’agrada de la meva feina és que em paguin per parlar-li a un micròfon”, bromeja. “És una gran sort poder ajuntar vocació i professió i realment m’agrada molt el que faig”, diu. És la veu habitual d’Alex Wolff, Jeremy Allen White, Zenitsu (Guardians de la Nit) -que el definex com a actor, assegura-, Kirishima (My Hero Acadèmia) o Dagur “el Dement” (Dracs), entre molts altres personatges. Però no ho expliqueu gaire, que és part de la màgia del cinema!
Clàudia Prats, mescladora
La seva funció, invisibilitzada, és imprescindible: li arriben totes les pistes d’àudio separades i barrejades i s’encarrega de muntar el resultat final de la pel·lícula. Ajustar el volum en funció de la necessitat de l’escena, apujar o abaixar els efectes sonors, ordenar les pistes i donar-los el màxim sentit possible dins del film... Una vegada dona per bona la seva versió, ho envia al control de qualitat perquè s’ho escoltin i avaluïn al detall tot el contingut audiovisual i se li retorna tot el que s’ha de reajustar: volums, petits errors o qualsevol detall relacionat amb la mescla. Resolt el problema, el contingut està llest per canviar de fase.
Nerea Romero, 'project manager'
La Nerea, juntament amb tot l’equip de producció, s’encarrega de gestionar que tot el procés de doblatge funcioni correctament. Des que entra la petició del client fins que se li entrega el resultat final: trobar traductors, dividir el text en ‘takes’, posar-ho tot a punt perquè pugui passar al director... “La gent de producció som el punt inicial i el final, per entendre’ns”, explica. Són el punt d’enllaç entre totes les parts del procés i fan un seguiment minuciós per resoldre qualsevol inconvenient que sorgeixi durant el transcurs del doblatge. Sense la seva feina, doncs, no hi hauria inici de projecte i no es podria començar la feina d’engranatge.
Clara Crusafon, estudiant de doblatge
Amb 50 anys i tenint una feina des de fa més de dues dècades, la Clara va decidir iniciar-se en el doblatge amb un curs introductori que la va fascinar, explica. A partir d’aquell moment, va veure que volia continuar formant-se i, tot i que de moment és una mena d’afició, assegura que li encantaria treballar de dobladora, “encara que no va començar amb aquesta idea”. Defensa fermament la necessitat que hi hagi doblatge en català i afirma que des que va entrar en aquest sector mira les pel·lícules doblades i “fa il·lusió sentir els professionals que et fan classe al cinema o a la televisió de casa”. Mai és tard per començar allò que t’agrada o, si més no, intentar-ho i la Clara n’és un exemple molt clar.