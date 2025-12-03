La família de la botiga IMSA plora la mort de Jordi Alberich, "divertit, pacient i un autèntic rockstar"

Les guitarres de Sabadell es queden orfes amb la mort de Jordi Alberich, "ànima de la botiga de música IMSA, pare, amic, mentor i músic apassionat". Els veïns ploren la pèrdua del sabadellenc i expressen les seves condolences en el missatge que la família ha publicat al compte d'Instagram del comerç del carrer de Marià Fortuny.
"Un home molt divertit, sempre amb un somriure dins i fora la feina. Cada dia amb mil historietes per explicar que ens feien anar contentes a la botiga, tan a les treballadores com als clients", expressa el missatge d'IMSA. "Sempre trobava el temps per canviar una corda a l’últim moment o soldar-te un cable abans d’un bolo", afegeixen sobre el seu caràcter bonhomiós. "També tenia paciència per trobar l’instrument més adequat per tu, aconsellar-te i iniciar-te en aquest món. Un gran manetes soluciona-dubtes".
La majoria de sabadellencs que estimen la música i toquen un instrument el van conèixer. No només formava part de la comunitat musical, sinó que hi va donar corda els últims 40 anys: "La seva vida ha sigut una entrega a la música, sent un referent com a negoci musical a la ciutat, i formant part de numerosos grups que l’han fet convertir-se en un autèntic rockstar".
Va funar IMSA el 1984, "un negoci per apropar la música a les vides de moltíssims sabadellencs, joves i grans, novells i professionals. És una gran pèrdua per la seva família, amics, i també per tota la comunitat musical de la ciutat. El seu llegat perdura".
Encara que aquest matí no obrís, la botiga continuarà oberta. "Tot i la dificultat, l’equip ens esforçarem per seguir fent que IMSA segueixi funcionant durant aquestes dates tan importants, i poder seguir portant la música a les vostres cases com ell ens ha ensenyat".