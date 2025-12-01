Quan Sabadell era una postal: la impressionant donació d'un centenar de fotos a l'Arxiu Històric

Josep Maria Pagès Capella, membre de la Secció d’Història i Arqueologia de la Fundació Bosch i Cardellach, ha donat a l’Arxiu Històric de Sabadell una col·lecció particular de més d’un centenar de fotografies de la ciutat d’entre 1895 i 1970. Alguns dels autors són fotògrafs locals com Joan Vilatobà, Albert Rifà, Joan Monistrol o Miquel Renom i editors de postals com Lucien Roisin o A. Zerkowitz. El sabadellellenc ha recollit les instantànies durant els dos darrers anys. Algunes són comprades, altres són de donacions particulars i n’hi ha que rondaven per casa.
Són postals de l’ànima rural de Sabadell, però també de la ciutat que es transforma amb els vapors. No s’hi veu, però no és difícil imaginar aquella ànima de poble en què “tothom es coneixia”, descriu Pagès Capella. La donació enriqueix l’Arxiu Històric de Sabadell i, per tant, la memòria de la ciutat i la seva identitat. Les donacions són la principal font d’ingrés de documentació de procedència privada en els arxius de titularitat pública.
Hi ha un Sabadell que perviu i un que ha desaparegut, entremig el que ha mutat. Encara vivim –relativament– com el 1960 la Passada de Sant Antoni. En la col·lecció és fàcil reconèixer la plaça del Doctor Robert, encara que el segle passat fos enjardinada, amb palmeres i un tobogan. Els Jardins de la Caixa, en canvi, no han perdut gens d’essència. Curiosament, hi ha escenaris que han tornat, com la Cubana a la Rambla amb el carrer de la República, que ja hi era el 1950. Aleshores no era el Passeig, sinó l’avinguda Primo de Rivera. Hi ha en la col·lecció imatges tan quotidianes com un grup d’homes i dones al voltant d’una taula coronada per un tocadiscos, de l’any 1910. O del mateix any, la ciutat nevada. S’hi recorden alguns establiments, com la sastreria de J. Busqueta, a la Rambla.
“Són testimonis visuals per valorar aspectes socials, econòmics, culturals, personals o de vida quotidiana per molts sabadellencs de finals del segle XIX a finals del segle XX”, explica Pagès Capella. Els autors van utilitzar tècniques diverses, com la gelatina de revelat químic. L’Arxiu ha digitalitzat la col·lecció, oberta a tothom al portal de la Diputació de Barcelona Imagina.
Segons Josep Maria Pagès, aquesta donació “té com a objectiu preservar i transmetre el coneixement històric i visual de Sabadell a les generacions actuals i futures, posant a disposició pública un material de gran valor per a la recerca, la divulgació i la memòria col·lectiva de la ciutat”. La col·lecció és també un homenatge familiar a les famílies Pagès i Capella, que van viure en aquells escenaris del Sabadell de postal.