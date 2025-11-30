El mercat d’art de l’Estripa’m: una illa paradisíaca enmig de la Rambla

L'art és terapèutic. I afegir-lo a les nostres llars és una forma ideal de donar vida a qualsevol habitació o espai. A la botiga Estripa'm de Sabadell ha començat aquest dissabte 29 de novembre el seu mercat d'art, una iniciativa pensada per acostar l'art als sabadellencs de forma assequible. L'objectiu de l'equip de l'Estripa'm és ben clar: apropar l’art a la ciutadania a preus assequibles i reivindicar la feina dels artistes: "Nosaltres el que hem creat és un mercat on la gent pugui adquirir una obra d'art a petita escala i amb un preu bastant raonable. Una oportunitat per tenir una obra única en el món només per a tu", explica Maria Bajona, representant de l'Estripa'm.
La inauguració de l'esdeveniment va estar marcada per una bona afluència de públic i un ambient festiu i acollidor. Bajona ens explica com ha començat aquest mercat: "Hem inaugurat el mercat amb una vintena d’artistes, tant de Sabadell com d'altres parts de Catalunya, i el tindrem muntat fins al dia 8 de gener."
El mercat compta amb un incentiu especial per als visitants: "El dia 8 de gener, totes les persones que hagin participat adquirint una obra d’art del mercat, entraran en un sorteig d’una altra obra."
La temàtica central del mercat remet amb la seva decoració a una "illa de tranquil·litat" enmig de la Rambla. Bajona comenta el concepte: "Aquest any hem volgut fer referència al fet que l'Estripa'm continua sent una illa paradisíaca a la rambla de Sabadell, enmig de tanta multinacional".
La celebració d'aquest dissabte ha inclòs també còctels per tots aquells robinsons que voluntàriament o per casualitat s'han trobat amb aquest atol de l'art que 39 anys després de la seva obertura continua resistint.