El Teo ja no va a l'escola: ara és el Llaminer l'ídol literari a Sabadell

El Llaminer ha traspassat una nova frontera i s'ha convertit en un fenomen literari. La cua per aconseguir una invitació per poder assistir a la presentació del seu nou llibre, El Llaminer i la Bruixa del Carbó, va revolucionar divendres el carrer de Sant Antoni. La presentació serà aquest dissabte a les 10.30h i a les12h a la Llar del Llibre.
Les famílies poden tenir a les mans una història que, en molts casos, ja hauran escoltat a l'espectacle nadalenc a davant de l'Ajuntament. La bruixa del carbó irromp al calendari d’advent amb la voluntat de destruir el Nadal, i el Llaminer i els seus companys han de fer que recuperi l’esperit nadalenc i alliberi les cartes segrestades. El llibre es ven a la Llar del Llibre i a Sabadell Còmics, per 10 euros.
És un conte que té un fort component visual i didàctic que permet als nens reconnectar amb els personatges, especialment als que encara no llegeixen. Amb aquest projecte literari, el Llaminer sobreviurà a Nadal: es treballa en un spin-off de contes del Llaminer que, com si fos el Teo, explicarà les històries del personatge més enllà de les festes. Estarà centrat en les aventures amb els seus companys de classe.
"La idea del conte va sortir perquè la gent demanava alguna cosa tangible del Llaminer", explica David Medina, qui dirigeix aquest projecte impulsat per Joan Baptista Torrella, Núria Frutos i Cristina Barbero. L'any passat ja es va editar El Llaminer i l'Estel, del qual es van vendre gairebé mig miler d'exemplars en poques setmanes. "Vam pensar que el més fàctic era un conte, perquè també era més educatiu i els petits poden recuperar sempre les històries", afegeix.
Míriam Vila –veu dels espectacles Somriu al Nadal– és l'autora dels textos i Àlex López els ha il·lustrat, amb maquetació de Núria Frutos i edició de Carles Fàbregas, de la Llar del Llibre.