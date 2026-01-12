Bryan Barrios, el ballarí angoixat per Veneçuela que emocionarà amb 'El Trencanous'

El veneçolà Bryan Barrios somatitza amb la dansa tota l'ansietat que li genera la incertesa sobre la situació política al seu país. "No puc desconnectar, jo fa poc que soc aquí, però tota la meva família és allà. Més enllà de si és bo o dolent, no saber què passarà és molt angoixant. Quan ballo, poso qualsevol sentiment al servei del cos per expressar-me", diu el ballarí principal de la companyia Ballet de Barcelona, que diumenge (18h) portarà El Trencanous a la Faràndula.
Al marge de qualsevol neguit intern del ballarí principal, el públic experimentarà "màgia, alegria i felicitat" –explica Barrios– amb El Trencanous, un dels ballets més famosos del món que, amb música de Txaikovski, "sempre recomforta l'ànima". És perfecte com a porta d'entrada al gènere precisament per aquest esperit familiar i alegre, en contraposició a "altres obres del ballet que tenen un rerefons més dramàtic".
Amb aquesta funció, les festes nadalenques encara s'allargaran uns dies. El Trencanous, adaptat a la catalana sota la direcció de Chase Johnsey i Carlos Renedo, explica la història de la Clara i l'Eloi, a qui l'oncle Deulofeu regala un trencanous la nit de reis. Amb la joguina viuran històries per diferents paradisos, cadascun marcat per dolsos de diferents cultures: la Xocolata espanyola, el Te xinès, el Cafè de l’Aràbia, el Massapà francès, els Bastons de Menta russos, i les Neules i Carquinyolis catalans.
"És un somni fet realitat", diu el ballarí veneçolà sobre el seu rol a l'obra com a cavaller de la Fada del Sucre, el paper que exigeix més tècnica de l'obra i amb què interpreta al costat d'Anna Ishii una de les peces més famoses del ballet, Pas de Deux. Abans d'aterrar a Barcelona, Barrios ha ballat a països de tota Llatinoamèrica amb la companyia Só Dança i a Veneçuela com a ballarí principal del Teatre Teresa Carreño.
"Som atletes d'alt rendiment"
L'art que es pot apreciar a l'escenari no sorgeix del no-res. El dia a dia d'un ballarí com Bryan Barrios s'assembla molt al d'un atleta d'alt rendiment. "Cada dia, entrenem de 9h a 11h i després comencem els assajos, normalment fins a les 16h. Quan acabem, a vegades cal entrenar al gimnàs per atendre necessitats físiques: per exemple, aixecar pes si has d'enfortir l'esquena. I cal cuidar la nutrició", comenta. Però els personatges no són purament façana: "També llegim llibres i veiem pel·lícules, ens cultivem, per conèixer millor allò que hem d'interpretar".