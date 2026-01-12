Sharonne: “El cinema era una finestra per trobar els referents”

Abans de l’era digital els referents calia lluitar-los una mica més. Cristobal Garrido (1976) recorda la satisfacció de trobar una botiga de Madrid on venien còpies il·legals de musicals que encara no havien arribat a Espanya. Hi va descobrir concerts impossibles de veure aleshores. Rememora, també, com va començar a explorar l’univers Frank Sinatra després que un col·lega dels Estats Units li portés un disc amb algunes de les seves bases instrumentals. Va continuar explorant referents com Ella Fitzgerald, Patsy Klein, Aretha Franklin, Billie Holiday, Judy Garland i Nat King Cole. “Mai m’he format. Quan era jove, vaig començar a donar forma a la meva veu a través de la imitació”, explica l’artista, conegut a l’escenari com la drag queen Sharonne.
Un cop s’ha establert artísticament, amb xous consolidats a grans teatres de tot el país, Sharonne mira enrere i homenatja els seus referents a l’espectacle The Big Star Show, que dilluns 12 de gener tornarà al Teatre Condal. A l’escenari, el seu personatge interpretarà duos amb alguns dels seus referents del cinema, la música i la televisió de mitjan del segle passat, que estaran projectats en una pantalla de cinema. El seu personatge entrarà i sortirà de la pantalla. L’espectacle ha estat versionat per la Warner Bros i exhibit en el parc temàtic de Madrid, a més d’haver fet parada a ciutats d’arreu d’Espanya.
“Cadascú està influït per referents al llarg de la seva vida. L’espectacle vol que siguem conscients d’on venim per saber on som ara”, explica l’artista. “La gent dels 70, com que vam viure sense la part digital, vam haver de fer una recerca de referents. El cinema era una de les nostres finestres”, afegeix Sharonne. L’artista recorda rebuscar a botigues especialitzades, a la biblioteca o a la petita vídeoteca de la seva escola. Ara la recerca de referents és molt més ràpida, no implica el risc de comprar a cegues un àlbum i l’algoritme et posa davant dels morros allò que creu que necessites.
A més dels duos musicals, Sharonne, que va ser la guanyadora de la Drag Race Espanya, parlarà al públic d’ella i de l’amor a la seva família. Tot plegat, regat amb bones dosis d’humor i històries desvergonyides d’estrelles de Hollywood “amb picades d’ullet en l’actualitat”.