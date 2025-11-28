Maria Hein, Triquell, Lu Rois i Roc Casagran actuen per Palestina a Sabadell

Sabadell acull aquest divendres un conjunt d'actuacions per recaptar fons que aniran destinats a l'ajuda humanitària a Palestina, a la sala Maloa a partir de les 18.30h. Sota el títol Act x Palestina, hi seran Maria Hein, Triquell, Azul, Cheb Balowski, Irieix i els DJs locals Casqui, Nàtura i Tofu. Hi haurà una actuació a càrrec del poeta sabadellenc Roc Casagran, la cantant Lu Rois i l'activista David Fernàndez. \r\n\r\nL'actuació, organitzada per Sabadell Sona, forma part d'una campanya promoguda per les principals organitzacions palestines de drets humans, ajuda humanitària, construcció de pau i culturals, conjuntament amb una àmplia xarxa d'organitzacions europees. Les entrades tenen un preu de 12 euros. Els beneficis es destinaran íntegrament a donar suport a Palestina. La transparència està garantida amb l'auditoria d’AOB Auditors, mentre que la gestió col·lectiva ha estat a través de NOVACT. \r\n