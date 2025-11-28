Un cantautor de Terrassa i un escriptor de Sabadell, tan amics com el Sol i la Lluna

Un cantautor de Terrassa i un escriptor de Sabadell, junts, sense barallar-se per qui té el campanar més alt. El primer és l’artista Un tal Pere i el segon, el lingüista i professor David Vila i Ros. L’escenari de l’espectacle conjunt, aquest dissabte a les 20h, no és a la frontera entre municipis, sinó a l’Espai Agora. Es titula Dies de sol a la lluna i agafarà una mica de cadascú.
“Ja havíem fet altres espectacles junts, de literatura i música. Ell és autor de l’àlbum Dies de Sol i jo fa poc que he publicat el recull de contes A la lluna. El títol de l’espectacle era molt fàcil de lligar”, explica David Vila i Ros.
Serà un espectacle únic, només es representarà aquest dissabte a l’equipament cultural de Sol i Padrís. “A veure què ens surt. Ell tocarà les cançons i jo aniré llegint alguns dels meus relats”, comenta l’escriptor.
‘Dies de Sol’ i’ A la Lluna’
El recull de contes convida a endinsar-se en uns contes on la ratlla que separa la realitat de la fantasia es difumina. S’hi troben polsims d’absurd, d’amor i de revolta- “I potser us hi trobareu a vosaltres mateixos, lliures de tot judici i de tot prejudici, irrompent amb la passió d’un bes furtiu. Perquè podeu ser Verne, Méliès, Hergé o, simplement, vosaltres, però estigueu a la lluna. Literalment”, escriu l’autor.
Dies de sol, d’Un tal Pere, en canvi, captura l’essència de la seva música folk amb una sonoritat fresca i moderna.