Si ve el de Terrassa, el donem pel seguit

L’any 2026 torna el calendari de sabadellenquismes, amb les il·lustracions de Ramiro Fernàndez Saus i els poemes de Roc Casagran

Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 18:51
Actualitzat el 26 de novembre de 2025 a les 19:56

L’octubre de 2026, cada vegada que estiguem a punt d’obrir la nevera, podrem sentir ressonar la clatellada poètica: “Va aparèixer un de Terrassa / pidolant amb molt neguit; / no li vam donar carbassa, / el vam donar pel seguit”. 

El calendari de sabadellenquismes 2026 ja és a la venda. Són vuit paraules: xaix, petador, rodal, badabadoc, xurruques, estrep, belgues i xips. I quatre locucions: anar toper, fer píndoles, veure’s el plegador i donar pel seguit. A cada mes, hi injecten vida un poema de Roc Casagran i una il·lustració del pintor Ramiro Fernàndez Saus. La idea i la producció són cosa de Salut Llonch; la tria dels localismes, del lingüista Cesc Prat; i el disseny, d’Eudald Griera. La presentació va desbordar dimarts al vespre la Llar del Llibre amb més de 120 assistents. Ja han volat bona part dels 750 calendaris, amb un preu de 25 euros. És una reedició del calendari que va triomfar el 2016.

El projecte neix d’estimar-se Sabadell i en reivindica el patrimoni lingüístic. Però no com si els localismes fossin una peça de museu, sinó com una eina útil per al dia a dia. “No es tracta només d’entendre’ls, sinó d’emetre’ls”, diu Casagran. Tenim sabadellenquismes interioritzats com xurruca, però l’escriptor avisa que les noves generacions cada vegada fan servir més quicos. “Hem d’evitar que es perdi la corretja de transmissió. Altres són difícils de substituir, com donar pel seguit, que molta gent utilitza sense consciència que és un sabadellenquisme”, diu el poeta. 

 

Cesc Prat identifica molts tipus de localismes. N’hi ha del tèxtil (no perdre passada, filar prim, embolicar la troca...). Alguns és impossible que s’utilitzin enlloc més, com ficar algú sota l’escala, que té l’origen en el calabós que hi havia hagut a sota l’escala de l’Ajuntament. També va per generacions, com el fer vergonyeta, que no deixa de ser la vergonya aliena. Fins i tot, hi ha sabadellenquismes familiars, els que s’han dit tota la vida a casa i enlloc més. I, llei de vida, n’hi ha condemnats al desús pel pas del temps, com amanidor, que fa referència al rebost, cada vegada més difícil de trobar en els actuals pisos petits. 

Les il·lustracions de Fernàndez Saus no acompanyen ni descriuen els versos, sinó que tenen vida pròpia. Hi sumen una nova significació poètica, a vegades tan subtil que tothom hi pot interpretar el que vulgui. Els versos són quartetes amb rima consonant de set síl·labes, una estructura com la dels garrotins, que ens fa sentir nostra Carles Belda i el concurs de barraques de Festa Major. 

 

El pintor destaca la unicitat del projecte: “M’agrada pensar que el calendari només pot existir a Sabadell. En una època de globalització, en què tot està fet amb el mateix patró i s’assembla, és una cosa única que només pot passar aquí. Això és un valor”, afirma. I conclou recordant una cita bonica de Miró: “Com més local és una cosa, més universal esdevé”. 

