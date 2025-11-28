FOTOS | Sabadell encén les llums i ja fa olor de canyella i Nadal

Sabadell ja fa olor de canyella. La ciutat ha donat tret de sortida al Nadal 2025 amb una triple encesa de llums que ha omplert de gom a gom el Centre i els barris nord i del sud. A les 18 h, el passeig de la Plaça Major ha esclatat en un crit col·lectiu quan el Llaminer – amb milers de persones expectants–, ha premut el botó que va encendre els primers dels més de 700 elements d’enllumenat i una vintena d’arbres decorats repartits per la ciutat. “És un Nadal cent per cent sabadellenc que aposta per la tradició”, va dir Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, minuts abans de l’encesa. Una encesa que ha complert amb el que prometia: espectacle musical i una posada en escena amb foc, confeti i neu artificial.
Entre els assistents, la Laia Ramiro, veïna de Barcelona, hi torna per segon any consecutiu amb el seu fill Marc: “L’any passat ens va enamorar el Llaminer, i enguany ens feia il·lusió reviure-ho. Fa setmanes que m’ho reclama”, diu, carregada de bosses, aprofitant els descomptes per Black Friday. Pocs metres més enllà, el Jaume, veí de Gràcia i confés amant del Nadal, promet una marató festiva: “Venim a totes les enceses. Centre, nord i sud. No ens en perdem cap. L’ambient d’aquí és únic”, assegura.
L’encesa ha continuat a les 19 h a la plaça del Pi, i una hora més tard a la Creu de Barberà, en un format que ja és marca de la casa. La seqüència culminarà dissabte a l’avinguda de Francesc Macià amb una quarta encesa per a qui no hi ha pogut assistir –o per als que, com el Jaume, volen repetir–.
Abans, però, la plaça de Sant Roc va acollir la inauguració del Pessebre 360, elaborat per l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, una obra immersiva que ja s’ha convertit en parada obligada. A pocs metres, la Fira de Santa Llúcia bull com cada any. “Venim cada Nadal a buscar vesc per regalar. Diuen que porta sort, i a casa no hi falten tradicions”, explica l’Antoni mentre triava amb cura entre les parades.
Un dels elements més innovadors d’enguany és la nova olor que s’escampa pels carrers. Des d’ahir i fins que acabin les activitats festives, les màquines de neteja utilitzaran un sabó especial amb aroma de canyella a les zones amb activitat nadalenca. Segons fonts municipals, l’objectiu és crear “una experiència sensorial completa”, i alguns vianants ja en feien broma: “Sembla que estiguem dins d’una fira de dolços!”.
L’any passat prop de 300.000 persones van gaudir de les activitats de la campanya nadalenca a Sabadell. Enguany, la ciutat torna a apostar per la proximitat: 15 festes de barri, totes amb l’arbre encès pel Llaminer i un petit espectacle musical, tornaran a portar la celebració a tots els racons. Amb les llums enceses, l’aroma de canyella als carrers i el calendari d’activitats a punt –i a l’espera de la resta d’activitats previstes–Sabadell es consolida, un any més, com una de les capitals nadalenques del Vallès i de Catalunya.