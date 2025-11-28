El Llaminer, nova estrella del Caganer a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell

La Fira de Santa Llúcia arrenca amb unes previsions optimistes i certa eufòria entre els paradistes, que encaren el Nadal amb il·lusió. La presidenta de la Fira, Dolors Casas, sosté que s'espera fer uns números similars als de l'edició anterior. Ella va arribar a vendre uns 400 arbres de Nadal naturals, la xifra habitual que acostuma a assolir cada temporada. Tot i l’optimisme comercial, Casas admet que aquest any una instal·lació que s'ha ubicat a l'interior del recinte ha comportat més complicacions de les habituals. Una torre d’il·luminació s’ha ubicat en un punt diferent del previst i això ha obligat a reorganitzar part del traçat de la fira. “L’any passat estava darrere de les parades i no interrompia, però enguany ha trencat la continuïtat", lamenta. Aquest canvi ha suposat perdre una parada en l’emplaçament tradicional i traslladar-la a un altre punt.
Pel que fa als productes estrella d’aquesta edició, Casas destaca que el vesc continua sent imprescindible a moltes llars, i que també hi ha novetats en figures de pessebre: “Aquest any tenim una novetat del Caganer”, comenta, esmentant la nova figura del Llaminer, que s'espera que sigui un dels grans reclams de la Fira enguany. Les figures tradicionals, els pessebres i altres elements decoratius continuen sent dels articles més venuts.
En plena recta final de muntatge de la seva parada, el firataire Gaspar Prat, distribuïdor oficial de caganer.com, atén amb el cansament acumulat de dies de feina intensa. “Són moltes hores, molts nervis…, i molta il·lusió”, reconeix mentre repassa les últimes peces. Enguany afronta la fira amb bones expectatives amb la presentació del Llaminer caganer, una de les grans novetats d’aquesta edició. La idea, explica, va néixer inesperadament. “L’any passat, una de les dependentes ho va proposar’”. La proposta, lluny de ser un simple caprici, va desencadenar un procés artesanal complex: “Elaborar un llaminer implica molta feina, tot això és artesanal”, diu.
Prat i el seu equip van ser els impulsors del projecte i van convèncer els artesans amb els quals treballen habitualment perquè el produïssin. “Hi ha una cadena de gent treballant-hi… i ho hem aconseguit”, celebra. Cada peça és única. Pel firataire, no hi ha dubte que el Llaminer serà un dels més venuts d’aquest any. “La resposta ha estat espectacular. Fins i tot el mateix Llaminer, quan el va veure acabat, va estar encantat”, diu.
Prat elogia la fira nadalenca de Sabadell i sosté que atrau una gran quantitat de públic, també de fora de Catalunya: “L’any passat em venia gent de València, Saragossa, Madrid, Osca…”. I també ha crescut l’interès internacional per les figures del caganer: “Amb el boom del Trump caganer, la figura va sortir a tots els programes dels Estats Units i es va popularitzar”, exposa.
Enguany esperen repetir èxit amb les col·leccions habituals, com les jugadores del Barça, els jugadors del Sabadell, els oficis, els castellers i, sobretot, novetats com la Rosalía o la col·lecció dels Beatles, presentada en format de col·leccionista. Les figures més grans, d’entre 50 centímetres i més, solen atraure sobretot botigues. A poques hores de l’obertura total de la fira, la parada de Gaspar encara bullia de feina, però la passió i l’orgull per l’artesania —i pel personatge més icònic del Nadal sabadellenc— es mantenen intactes.