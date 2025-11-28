FOTOS | Impactant accident de trànsit a la Gran Via entre dos cotxes i una moto

Impactant accident de trànsit entre dos vehicles i una motocicleta. Els fets van succeir dijous passat a la nit, al voltant de les 22 h, quan es va produir un incident en cadena que va provocar danys materials i un ferit menys greu. Tot i l'aparatositat de l'accident, el conductor de la motocicleta va ser traslladat a l'hospital Parc Taulí després de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va desplaçar una unitat fins al lloc dels fets. La carretera va quedar plena de restes de plàstic i de trossos dels tres vehicles implicats, que van ser retirats per la grua de la Policia Municipal per poder dur a terme la pertinent neteja viària i reprendre la circulació totalment. A part de la grua, diversos agents del cos de seguretat municipal es va desplaçar fins a la zona per organitzar el trànsit i gestionar el caos que es va generar arran de l'incident. De totes maneres, afortunadament, va acabar en un ensurt que hauria pogut tenir un desenllaç molt diferent. \r\n\r\nFotos de Juanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes restes de l`accident de la Gran Via\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n