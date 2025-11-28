Sabadell dona el tret de sortida al Nadal amb un Pessebre Monumental artesanal i 100% sabadellenc

Sabadell ha inaugurat aquest vespre el seu Pessebre Monumental, una instal·lació artística que, any rere any, s’ha consolidat com un dels símbols més potents del Nadal a la ciutat. En l’acte de presentació, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha elogiat la feina de l’Agrupació de Pessebristes i ha subratllat el caràcter excepcional de l’obra. “A Sabadell tenim el luxe de comptar amb una entitat cultural capaç de dissenyar i construir un pessebre que ja no és un pessebre: és el pessebre”, ha remarcat.
De la Rosa ha recordat que aquesta és la sisena ocasió en què participa en l’acte i la segona amb el nou disseny estrenat l’any passat, coincidint amb la Capital de la Cultura Catalana. Ha definit la instal·lació com una “autèntica meravella”, fruit de mesos de feina d’un "equip d'artistes voluntaris”.
Segons les dades del consistori, més de 45.000 persones visitaran el Pessebre Monumental durant aquestes festes. A més, entre 20.000 i 25.000 persones passaran per l’exposició de diorames de l’Acadèmia Catòlica. L’Agrupació de Pessebristes també ha estat l’encarregada de construir el pessebre que presidirà el programa nadalenc de Xavier Graset a La Xarxa, un reconeixement al seu prestigi dins del món pessebrista català.
El president de l’agupació, Francesc Bartolomé, ha fet un discurs marcat per l’orgull i la gratitud. Ha recordat que el projecte monumental va néixer en plena pandèmia, però que amb el temps s’ha convertit en un dels grans actius culturals de la ciutat. Bartolomé ha reivindicat que aquest pessebre és “únic a Catalunya” i ha destacat la trajectòria de l’entitat, que supera ja els 85 anys d’història. També ha volgut posar en valor l’esforç dels voluntaris.
La alcaldessa de Sabadell ha clos l’acte agraint la dedicació de tots els pessebristes i ha subratllat el caràcter local i artesanal del projecte: “És un Nadal cent per cent sabadellenc, tot fet a casa. Agraeixo a l’agrupació aquest regal que ens fa, en una aposta clara per la tradició”.