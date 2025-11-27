El monument ‘Campoamor’ espera la seva rehabilitació

El monument ‘Campoamor’, de l’artista sabadellenc Benet Ferrer, no s’ha rehabilitat encara passat més d’un any de l’aprovació del projecte el juny de l’any passat i, al llarg d’aquest temps, Ferrer va traspassar el 6 d’octubre de 2024.
La Junta de Govern Local va aprovar el juliol de 2024 el projecte de rehabilitació de l’escultura, pressupostat en 61.000 euros. Fonts municipals apunten ara a consultes del D.S. que la licitació que es va fer va quedar deserta i es preveu publicar-la de nou pròximament. El projecte de rehabilitació consisteix a reforçar la part interior de l’estructura metàl·lica i tornar a pintar la totalitat de l’escultura segons els colors originals: blau, vermell, negre, groc i blanc grisós. Està situada a la rotonda del carrer de Goya amb el passeig del Comerç, ben a prop de l’estació Sabadell Sud de Rodalies.
Preguntat pel Diari el juliol de 2024, Benet Ferrer va celebrar la notícia perquè “si la pinten i la deixen com estava, estaré molt content”. Els serveis tècnics de l’Ajuntament, deia, “tenen tota la documentació, colors i referència de colors. Algun amb els anys no es fabrica, però es pot fer sense problema”. El sabadellenc es mostrava esperançat de poder veure rehabilitada aquesta escultura, que va elaborar fa prop de quatre dècades, i que li sabia “greu que estigui així”: rovellada, malmesa i descolorida. L’obra, de 1988, fa 15 metres d’alt i pesa 5.470 kg. La profunditat de la fonamentació és de 3,5 metres. Campoamor és una obra abstracta en forma d’obelisc amb la qual l’artista volia mostrar “un pal de situació, un lloc de pas per on hi ha un moviment important de persones”, per la proximitat de l’escultura amb l’estació de Rodalies Sabadell Sud. En els darrers anys, l’Ajuntament ha anat replantant la vegetació de la rotonda per renovar-ne el seu aspecte i mantenir-la.