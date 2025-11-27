ARA A PORTADA

Sabadell

Una topada entre dos patinets a Can Llong acaba amb un ferit lleu

El SEM va atendre la víctima, que es va accidentar a la ronda d'Europa

Publicat el 27 de novembre de 2025 a les 13:50

El conductor d'un patienet va ser traslladat a un hospital després de patir un accident dimecres passat, 26 de novembre, a la ronda d'Europa, 566 (Can Llong). Dos patinets van xocar i, com a conseqüència de l'accident, un dels dos conductors va patir lesions lleus, per la qual cosa va ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al centre sanitari.

Fins al lloc del succés es van desplaçar professionals del SEM i una patrulla de la Policia Municipal, encarregats d'atendre la víctima i de regular la mobilitat de la zona durant l’operatiu, respectivament.

