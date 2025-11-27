Una topada entre dos patinets a Can Llong acaba amb un ferit lleu

El conductor d'un patienet va ser traslladat a un hospital després de patir un accident dimecres passat, 26 de novembre, a la ronda d'Europa, 566 (Can Llong). Dos patinets van xocar i, com a conseqüència de l'accident, un dels dos conductors va patir lesions lleus, per la qual cosa va ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al centre sanitari.\r\n\r\nFins al lloc del succés es van desplaçar professionals del SEM i una patrulla de la Policia Municipal, encarregats d'atendre la víctima i de regular la mobilitat de la zona durant l’operatiu, respectivament.\r\n