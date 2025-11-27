El teu programa de factures es tornarà il·legal?

A moltes pimes de Sabadell l’escena ja sona familiar. Algú comenta que “Hisenda tornarà a canviar les normes”, un altre parla de sancions de fins a 50.000 euros i, entremig, apareix un nom que encara sona estrany: Verifactu.
El que fins fa poc semblava un tema llunyà de grans empreses i bufets de Barcelona ara té data, calendari i conseqüències molt clares per a bars, comerços, tallers, acadèmies i professionals del Vallès. A partir de 2026, l’entrada en vigor de Verifactu convertirà el programa de facturació en una peça clau del compliment fiscal, fins al punt que alguns softwares es podran considerar directament fora de la llei.
Qui es pregunti avui què implica l’entrada en vigor de Verifactu per al seu negoci a Sabadell encara hi és a temps, però el rellotge ja corre i les dates estan fixades.
Moltes empreses han començat a buscar informació sobre l’entrada en vigor de Verifactu i, sobretot, sobre què han de fer per no arribar tard al canvi i evitar-se problemes amb Hisenda.
Què és exactament Verifactu (i què no és)
Primer de tot, toca aclarir conceptes. Verifactu no és un programa concret que t’hagis de baixar, sinó el nom del model regulatori que defineix com han de funcionar els sistemes informàtics de facturació (SIF).
Neix de la Llei Antifrau i del reglament que en desenvolupa els requisits tècnics. L’objectiu oficial és clar: evitar que els programes de facturació permetin esborrar vendes, portar comptabilitats ocultes o manipular factures sense deixar rastre.
A la pràctica, per a qualsevol pime de Sabadell això vol dir que el programari de facturació haurà de:
• Crear un registre de cada factura amb data i hora exactes.
• Generar una empremta o signatura que permeti comprovar que el document no s’ha modificat.
• Enllaçar els registres de manera que qualsevol esborrat o canvi trenqui la cadena i quedi detectat.
• Gestionar les rectificacions com a tals, sense reescriure ni fer desaparèixer la factura original.
A més, el sistema pot operar:
• En una modalitat en què el programa envia els registres a Hisenda gairebé en temps real.
• O en una modalitat on els registres es conserven al propi sistema i només s’envien quan l’Agència Tributària ho demana.
En tots dos casos, el que importa per a la pime és que el programari compleixi el reglament, no tant la modalitat escollida.
Calendari: quan entra realment en joc Verifactu
L’entrada en vigor de Verifactu no és de cop per a tothom, però el calendari ja està fixat i afecta de ple el teixit empresarial de Sabadell:
• 29 de juliol de 2025
A partir d’aquesta data, els fabricants i distribuïdors de programari només haurien de comercialitzar versions adaptades als requisits del reglament dels sistemes informàtics de facturació i Verifactu.
• 1 de gener de 2026
Inici de l’obligació per a les empreses que tributen per l’Impost sobre Societats, és a dir, la majoria de societats limitades i anònimes. Moltes pimes industrials i de serveis del Vallès entren en aquest grup.
• 1 de juliol de 2026
L’obligació s’estén a la resta de contribuents que fan servir SIF, inclosa la majoria d’autònoms i microempreses que ja facturen amb algun tipus de programari.
Traduït: el 2025 és l’any de transició. És quan les pimes de Sabadell haurien de revisar quin programa utilitzen, quin pla té el proveïdor i quan es farà el canvi. Esperar a gener o juliol de 2026 és jugar amb foc.
A qui afecta de debò a Sabadell?
La norma parla d’“empresaris i professionals que utilitzin sistemes informàtics de facturació”. A Sabadell, això vol dir pràcticament qualsevol negoci que no facturi en paper de tota la vida. Per exemple:
• Bars i restaurants que treballen amb TPV i emeten tiquets i factures.
• Comerços de barri amb programari de caixa i gestió de vendes.
• Tallers mecànics, clíniques, centres d’estètica, assessories, acadèmies, etc.
• Empreses industrials i de serveis amb ERP o solucions de gestió pròpies.
• Autònoms que emeten factures amb programes senzills o aplicacions al núvol.
Queden una mica al marge els casos molt petits que encara utilitzen talonaris en paper sense cap programa. Tot i així, la tendència normativa i la pròpia operativa bancària empenyen cada cop més cap a la digitalització, també per a ells.
Si al teu negoci de Sabadell hi ha un ordinador, tauleta o TPV des d’on surten les factures, Verifactu t’afecta.
El punt crític: com es pot tornar “il·legal” un programa de facturació?
La gran pregunta és inevitable: pot ser que el meu programa de factures es torni il·legal? En alguns casos, sí.
La Llei General Tributària, a través de l’article 201 bis, estableix que:
• És infracció greu la tinença o ús de sistemes o programes que permetin portar comptabilitats diferents, no reflecteixin tota l’activitat o no garanteixin integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres.
• Aquesta infracció es pot sancionar, en el cas d’usuaris, amb multes fixes de fins a 50.000 euros per exercici.
Entren en zona de risc:
• Programes que permeten esborrar factures sense deixar rastre.
• Software que facilita mantenir una “doble caixa” o facturació B.
• Sistemes antics o fet a mida que no incorporen els requisits tècnics de Verifactu.
• Eines on es pot canviar numeració i dades a voluntat, sense control.
El simple fet de seguir utilitzant un programa així quan Verifactu ja sigui obligatori pot ser infracció, encara que no s’hi provi una quota defraudada concreta. Aquest és el canvi de paradigma.
Escenaris típics a les pimes de Sabadell
Al teixit empresarial sabadellenc es repeteixen alguns patrons:
1. Pimes amb software modern al núvol
El risc és menor, sempre que el proveïdor tingui un pla clar d’adaptació a Verifactu i el comuniqui. En molts casos, n’hi haurà prou amb actualitzar.
2. Empreses amb ERPs o programes instal·lats fa anys
Aquí els interrogants creixen. Alguns desenvolupaments interns no s’han revisat mai des del punt de vista normatiu i poden requerir canvis profunds o ser substituïts.
3. Negocis que combinen Excels amb programes bàsics
Aquest model “mig digital” és el que més problemes pot donar: dades duplicades, registres poc clars i eines que ningú no sap si compleixen o no.
4. Autònoms amb apps senzilles de facturació
Depenen totalment que el proveïdor actualitzi el producte a temps. Si no ho fa, caldrà migrar a una altra solució.
En tots els casos, la pregunta del 2025 és la mateixa: el programa amb què estic facturant avui estaria preparat per a l’escenari Verifactu del 2026?
Com preparar-se per a l’entrada en vigor de Verifactu
En lloc de caure en el pànic, la clau és ordenar el procés. Aquests passos són un bon punt de partida per a qualsevol pime de Sabadell.
1. Fes inventari real dels teus sistemes
No n’hi ha prou amb dir “tenim un programa de factures”. Cal saber:
• Quin software utilitzes per facturar (nom, versió, proveïdor).
• Si hi ha mòduls de facturació en altres sistemes (ERP, TPV, CRM).
• Qui hi té accés i què pot fer (emetre, modificar, anul·lar factures).
• Si utilitzes fulls de càlcul o plantilles paral·leles.
Com més clar tinguis aquest mapa, més fàcil serà decidir què fer.
2. Pregunta al proveïdor sense embuts
Toca trucar o escriure al teu proveïdor i fer-li tres preguntes directes:
1. Adaptareu el programari al reglament de Verifactu?
2. En quines dates i amb quina versió?
3. Tindré algun document o declaració conforme el programa compleix?
Si la resposta és clara, amb dates i compromisos, bon senyal. Si tot són generalitats o silencis, potser cal començar a mirar alternatives.
3. Parla amb la teva gestoria o assessor
Moltes pimes de Sabadell deixen tot el relacionat amb Hisenda en mans de la gestoria. Ara cal revisar també la part tecnològica:
• Quin programa fa servir el client i quin recomana la gestoria.
• Com s’exportaran i revisaran les dades amb el nou sistema.
• Quin mes és millor per fer el canvi, per no barrejar-lo amb tancaments trimestrals.
És molt més senzill pactar això el 2025 que “a corre-cuita” quan la norma ja sigui d’aplicació.
4. Tria bé el moment del canvi
Qualsevol canvi de programari genera tensions: errors, dubtes, trucades al suport… Per això interessa:
• Evitar fer el canvi just el 1 de gener o el 1 de juliol de 2026.
• Escollir un període amb menys feina per estrenar el nou sistema.
• Reservar temps per a proves i una mínima formació de l’equip.
L’objectiu és que, quan arribi la data oficial, el sistema ja estigui rodat.
5. Documenta que estàs fent les coses bé
En cas de comprovació o inspecció, serà molt més fàcil defensar-te si pots ensenyar:
• Contractes i correus on el proveïdor explica que el sistema compleix la normativa.
• Protocols interns sobre com es factura i com es fan rectificacions.
• Evidències que vas fer el canvi amb temps i no l’últim dia.
No es tracta només de tenir raó, sinó de poder demostrar que has actuat amb diligència.
Dubtes habituals entre les pimes de Sabadell
Si facturo poc, també m’hi afecta?
Sí, si utilitzes un programa informàtic per facturar. La norma no mira el volum, sinó l’ús de sistemes de facturació. Una altra cosa és que, si segueixes amb talonaris en paper, t’arribi una mica més tard la pressió de Verifactu, però la digitalització va en una única direcció.
Verifactu és el mateix que la factura electrònica obligatòria?
No. La factura electrònica parla del format de la factura, mentre que Verifactu regula com s’han de comportar els programes que les generen i en registren les dades. Són peces diferents, però formen part del mateix moviment cap a una Hisenda més digital i amb més control.
Em poden sancionar només per tenir un programa antic instal·lat?
Si aquest programa permet pràctiques que la norma prohibeix i el continues utilitzant quan Verifactu ja sigui obligatori, la llei preveu sancions per la simple tinença o ús de software no conforme. Per això és tan important revisar què tens instal·lat i què uses realment.
És bona idea esperar “a veure si ho aclareixen”?
El marc bàsic ja hi és: obligació, calendari i règim sancionador. Sempre hi haurà matisos tècnics, però el missatge de fons no canviarà. Esperar només redueix el teu marge de maniobra i augmenta les probabilitats de fer el canvi amb presses.
Val la pena avançar-se el 2025?
Sí. Qui s’organitzi durant el 2025 arribarà al 2026 amb el sistema provat, l’equip acostumat i molta menys angoixa. Qui ho deixi per a l’últim moment es trobarà amb cues al suport tècnic, migracions complicades i més opcions de cometre errors.
L'entrada en vigor de Verifactu no és un simple canvi de versió, és un gir en la manera com bars, comerços, tallers i empreses de Sabadell es relacionaran amb Hisenda a través de les seves factures. Revisar ara el teu programa, parlar amb el proveïdor i amb la gestoria i planificar bé el canvi pot marcar la diferència entre viure el 2026 com un ensurt o com l’oportunitat de posar per fi ordre a la facturació del teu negoci.