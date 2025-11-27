Gir judicial en el cas del crim de la sabateria Acín: llibertat amb càrrecs per a l'únic investigat

El jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell decreta la llibertat amb càrrecs per a l'investigat per la mort de la dependenta de la sabateria Acín l'any 2007. La magistrada acorda les mesures cautelars sol·licitades per les acusacions: retirada del passaport, prohibició de sortir del país i comparèixer setmanalment al jutjat. L'home va ser citat aquest dimecres passat, i després de declarar la magistrada li va concretar formalment que el delicte pel qual està investigat en el procediment és assassinat amb traïdoria. El procediment se segueix pel tràmit del jurat.
Fa dues setmanes transcendia que el jutjat reobria el cas per l'homicidi de la dependenta, després que els Mossos recopilessin noves proves, concretament la troballa de restes a la roba de la víctima que incriminarien l'únic sospitós. Els Mossos el van detenir el 2019, però la fiscalia no el va acusar per manca de proves i el cas es va tancar. La víctima era la dependenta de la sabateria on van ocórrer els fets i l'investigat, un lampista que el dia del crim va anar a fer una reparació a la botiga. Precisament, des del cos de la policia catalana expliquen que els equips d'última generació de la Policia Científica han "fet un gir en la investigació" i han confirmat la presència de substàncies químiques a la roba de la víctima que coincideixen amb els residus de la jaqueta del sospitós i propis del seu ofici de lampista.
Cas tancat i reobert
La Unitat Central d'Homicidis (UCH) es va fer càrrec de la investigació l'any 2019 després que cap de les línies d'investigació obertes permetessin resoldre el crim. De tota la informació recopilada fins al moment, els investigadors van centrar-se en un home que havia estat treballant a la botiga el mateix dia dels fets i que no havia estat investigat. La UCH va sol·licitar a la Divisió de Policia Científica una nova anàlisi consistent en la revisió dels indicis recollits a l'escena del crim l'any 2007. Arran d'aquest nou estudi, es va identificar una empremta en un lloc concret de les pertinences de la víctima que feia guanyar pes a la hipòtesi dels investigadors sobre la participació de la persona investigada. El mateix any 2019 l'home va ser detingut i presentat davant l'autoritat judicial. En paral·lel a aquesta detenció, es van fer diverses entrades a domicilis de la seva propietat i al taller on treballava.
Un robatori simulat
Les primeres investigacions del 2017 apuntaven que es tractava d'un robatori amb violència, però la nova línia d'investigació encetada dos anys més tard plantejava que l'home havia manipulat l'escena del crim per simular un robatori. En aquesta acció, hauria tocat les pertinences de la víctima, concretament el moneder, però hi va deixar deu euros i diversos tiquets, en un dels quals hi havia l'empremta que van trobar els investigadors. A l'escenari del crim també es va localitzar una fulla de cúter trencada amb sang de la víctima de mides similars a les utilitzades per professionals de la lampisteria. Després de passar a disposició judicial, a l'investigat, de 75 anys, se li va retirar el passaport amb l'obligació de presentar-se al jutjat periòdicament. Finalment, es va decretar el sobreseïment provisional de la causa a l'espera de noves diligències d'investigació.
Sis anys més tard, aquest 2025, els investigadors van sol·licitar a la Policia Científica un nou informe a partir de l'anàlisi de la roba de la víctima i de la roba de l'autor, requisada durant la detenció i durant les entrades del 2019 als seus domicilis i al seu taller de lampisteria. L'objectiu era verificar si quan es va produir el contacte violent entre l'autor i la víctima van quedar restes de diversos components químics de la feina de lampista a la roba de la víctima. Aquests elements químics, subratllen els Mossos, "són típics i únics del treball de lampista". Un nou equip de tecnologia d'anàlisi avançada més "sensible i específic" ha pogut confirmar la presència d'elements com coure, ferro, plom i estany, entre altres, que van coincidir amb els residus detectats a la jaqueta del sospitós i va ser un fet clau per la reobertura del cas. Va permetre establir una connexió "directa" entre el detingut i els fets investigats.