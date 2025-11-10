Novetats en el cas de la sabateria Acín: a declarar el sospitós del crim de la dependenta 18 anys després

Els Jutjats de Sabadell han reobert el cas de l’homicidi d’una dependenta de la sabateria Acín, situada al barri de Sol i Padrís, divuit anys després dels fets, arran de l’aparició de noves proves pericials. La víctima, Ana María Milán, va ser trobada morta el 28 de febrer de 2007 a la rebotiga de l’establiment amb ferides d’arma blanca i un fort cop al cap, en un crim que va commocionar la ciutat. Segons ha avançat 3CatInfo, els Mossos d’Esquadra han pogut avançar en la investigació després de detectar restes de ferro, cobalt i plom en elements vinculats a la víctima i a l’escena del crim. Precisament, el principal sospitós és un lampista que ja havia estat detingut el 2019, quan la policia va localitzar la seva empremta digital en un tiquet que la víctima duia dins la bossa, i les càmeres de videovigilància el van enregistrar entrant i sortint de la botiga el mateix dia dels fets. Amb aquestes noves proves, el jutjat instructor ha citat l’home a declarar com a investigat el pròxim 27 de novembre, segons fonts judicials. El motiu del crim hauria estat un intent d'agressió sexual que va fallar després que la dona oposés resistència abans de ser assassinada i trobada per un client de la sabateria al cap d'uns instants.
Un cas encallat durant anys
Després del crim del 2007, la investigació va quedar oberta durant més d’una dècada, fins que el 2019 els Mossos van aconseguir identificar el sospitós. L’home, de 68 anys i veí de Sabadell, va ser detingut i posat a disposició judicial, però va quedar en llibertat amb mesures cautelars, ja que la Fiscalia no va demanar presó preventiva per manca de proves concloents. Les diligències de llavors ja apuntaven a un possible mòbil sexual, segons els investigadors, que van destacar que la víctima s’havia resistit a una agressió. Tot i això, la manca d’evidències materials va deixar el cas en un punt mort. Ara, amb les noves anàlisis, la investigació recupera impuls i torna als jutjats de Sabadell amb nous indicis científics sobre la taula.