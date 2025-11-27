Traslladen una dona al Taulí per un atropellament a Sabadell

Ensurt aquest dijous al migdia a tocar de la plaça de Granados, al centre de Sabadell. Una dona ha hagut de ser atesa durant una estona pels serveis d'emergències després de ser atropellada en un dels trams del carrer de Jovellanos. Segons fonts del SEM, que s'hi ha desplaçat amb una unitat, la dona ha estat traslladada al Taulí en estat menys greu.\r\n\r\nL'escena ha despertat la preocupació dels transeünts i residents que en aquell moment es trobaven en l'emplaçament. La dona havia quedat a terra i diversos veïns s'han acostat a socórrer la víctima a l'espera que arribés el SEM. També la Policia Municipal ha treballat en el lloc dels fets. Després d'uns minuts, la dona ha ingressat a l'hospital sabadellenc.\r\n