Dia clau per a la investigació del Cas Jubany: Santi Laiglesia, als jutjats aquest divendres

Santi Laiglesia està citat a declarar als jutjats de Sabadell aquest divendres després que se suspengués la sessió del passat 26 de setembre. L’advocat de Xavi Jiménez, un dels acusats, no podia assistir a la cita perquè ja tenia programat un altre judici a la mateixa hora. Davant d’això, la jutgessa que porta el cas va donar un termini de cinc dies per trobar una data entre octubre i novembre i, finalment, es va optar per escollir aquest divendres vinent. La declaració de l’acusat està prevista a les 9.30 h al Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, 24 anys després del succés.
Laiglesia va tornar a entrar a l’òrbita judicial després que es trobés ADN seu a la roba que duia la víctima el dia dels fets. També n’hi havia d’una altra persona, per la qual cosa la magistrada va reobrir la causa contra Ana Echaguibel, també investigada en el seu moment, però l’informe científic de la Unitat Central d’Anàlisis Científiques de la policia espanyola va descartar que fos seu. En el seu moment, la jutgessa ja va advertir que les proves per acusar-la eren “insuficients”, però es deixava la porta oberta a “noves circumstàncies” que fossin rellevants pel cas.
“Esperem que amb aquesta declaració els encausats Santi Laiglesia i Xavi Jiménez expliquin la veritat”
Des de la família Jubany, van emetre un comunicat per agrair que s’haguessin dut a terme aquestes proves. D’altra banda, van aprofitar per enviar un missatge a Santi Laiglesia i Xavi Jiménez: “Si no hi ha més novetats, esperem que amb aquesta declaració conclogui la fase d’instrucció judicial i que arribem a la fase de judici oral on els encausats SL –Santi Laiglesia– i XJ –Xavi Jiménez– expliquin la veritat”. Divendres, doncs, és un dia important per al procediment del cas.