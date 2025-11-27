El comerç de Sabadell, al carrer per Black Friday

L’encesa de les llums de Nadal a Sabadell torna a coincidir, un any més, amb el Black Friday, una combinació que els comerciants de la ciutat consideren un autèntic tret de sortida de la campanya nadalenca. Tant al Centre com a Ca n’Oriac, dos dels eixos comercials més potents de la ciutat, els establiments aprofiten l’últim divendres de novembre per sortir al carrer, oferir promocions i guanyar visibilitat en una setmana que ja és clau en el calendari comercial.
Al Centre, una setzena de botigues sortiran al carrer el cap de setmana amb carpes i promocions per guanyar visibilitat i captar més públic. El gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, explica que moltes botigues ja han anat penjant ofertes i que el Black Friday funciona com un “ganxo” que activa les vendes abans del pont de desembre i “tothom s’hi posa a roda”. Assegura que tots els sectors s’hi han afegit i preveu un Nadal positiu, amb un context econòmic estable i un Centre “amb molta potència comercial i lúdica”. També remarca que l’arribada del fred ajudarà l’equipament personal, un dels àmbits que sol reaccionar més a aquests canvis de temperatura.
A Ca n’Oriac, la campanya s’allargarà els dies 28, 29 i 30 de novembre amb 17 botigues muntant parada al carrer. Hi participen comerços d’equipament per a la llar, moda i sabateria, òptiques, estètica, perfumeria, complements, oci i serveis. “Tothom es puja al carro”, exposa el president de Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello, que sosté que el comerç local “s’aprofita de la campanya de descomptes de les grans marques” i que el Black Friday s’ha consolidat com “el punt d’inici” de les compres de Nadal. Tello destaca que, a diferència de les rebaixes, aquesta campanya és transversal i ja implica gimnasos, bars, estètiques o botigues de tecnologia, convertint-la en una oportunitat perquè s’activin les vendes abans de les festes.