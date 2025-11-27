Els 34 pisos de l'Incasòl a Can Llong, pendents

Fa gairebé un any que els 34 nous pisos de lloguer assequible que l’Incasòl va construir a la ronda d’Europa, 307 (Can Llong), esperen rebre els primers inquilins. Es tracta de la promoció que aquest organisme va encarregar construir a la ciutat amb una inversió de 4,36 milions d’euros i que ha de contribuir a incrementar el parc públic d’habitatge, gestionats, en aquest cas, per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, juntament amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, van visitar els pisos ja acabats de construir el passat 2 de gener, ja fa 11 mesos, prop d’un any, però encara no hi viu ningú. El motiu, segons fonts coneixedores, és que falta la llicència d’ús i primera ocupació, que tot apunta que s’aprovarà pròximament. Així doncs, els immobles estan enllestits, però no s’han retirat les tanques perimetrals a l’espera de resoldre els darrers tràmits administratius que es duen a terme a totes les construccions, siguin públiques, com és el cas, o privades.
Es dona la circumstància, a més, que els habitatges ja estan adjudicats. El sorteig davant de notari es va fer seguint el procediment habitual en aquests casos, que consisteix a sortejar-los entre les persones inscrites, en aquest cas entre menors de 35 anys ja que és una promoció adreçada a joves, que havien d’estar inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial abans de la publicació la convocatòria. Hi van optar unes 170 persones i fonts de Territori confirmen que el sorteig està fet i no s’haurà de repetir.
Durant la visita que van fer, Paneque i Farrés van poder conèixer els nous pisos i en van destacar “l’espai aprofitable” i la “llum natural” de què disposen. En total, 32 s’adjudicaran pel sorteig i dos segons el que determini la Mesa d’Emergència Social a casos de vulnerabilitat que tinguin resolució favorable i acreditin la necessitat de tenir un habitatge adaptat.
Els 34 habitatges tenen una superfície útil entre 54,75 i 57,60 metres quadrats. El cost mensual del lloguer dels habitatges, que tenen dos dormitoris, cuina-menjador i lavabo, serà d’uns 500 euros, inclosos aquí les despeses de comunitat, taxes i IBI. Els habitatges estan situats en un mateix bloc, que compta amb aparcament soterrani i tres locals comercials que l’Incasòl podrà comercialitzar.
La construcció del bloc va començar el febrer de 2022 i els treballs tenien una previsió de durada de 22 mesos, de manera que estarien acabats des de principis de 2024, possibles endarreriments i tràmits a banda.