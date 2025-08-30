Des de One Piece fins a Paràsits: Sabadell posa veu als personatges de la gran pantalla

No destapo cap secret si us dic que Morgan Freeman, Meryl Streep, Doraemon o l’Olaf, de moment, no parlen català. Ara bé, segur que molts heu vist pel·lícules seves en la nostra llengua amb tota la normalitat del món i de manera natural, però us ha cridat l’atenció. Aquesta mena de màgia cinematogràfica que fa multilingües els personatges més famosos de l’entreteniment audiovisual que consumim és gràcies a una feina, sovint, invisibilitzada: el doblatge.
L’art de posar veu a actors i actrius, a dibuixos animats o a anuncis és molt més complex del que pot semblar. Si algú es pensa que és polsar el botó de gravar, llegir davant d’un micròfon i enviar-ho a Netflix va força equivocat. Corina Ceapa, responsable del Departament de Producció de Sonilab, l’únic estudi de doblatge sabadellenc i vallesà, explica tot el procediment que segueix un contingut, sigui una pel·lícula, una sèrie, un anunci, un documental o un videojoc, des que arriba a l’estudi fins que s’envia per emetre’s.
Una vegada arriba un producte, se li assigna una responsable (project manager), que s’encarregarà de buscar un traductor, per passar el contingut de l’idioma d’origen al català o castellà; un ajustador, que ha d’adequar el text en català o castellà a la boca del personatge, i, finalment, un lingüista, que s’encarrega de revisar si el text és correcte. En acabada aquesta feina, es divideix el guió en takes, una mesura de divisió del text d’unes cinc línies, aproximadament.
Posteriorment, el director és l’encarregat de decidir quins actors li encaixen per cada personatge i es convoquen per fer la gravació corresponent. Una vegada s’ha gravat tot i ha rebut el vistiplau del tècnic i el director -aquest procés dura una setmana, aproximadament-, s’envia a fer una revisió exhaustiva perquè si hi ha algun error s’ha de fer un retake, és a dir, una repetició del take. Quan ja està tot ben fet, arriba a la mescladora perquè unifiqui totes les pistes i ajusti els volums i s’envia al control de qualitat, que revisen atentament tots els detalls perquè no s’escapi res. La mescladora torna a rebre la peça sencera per reajustar els petits detalls i, en acabat, el contingut es dona per finalitzat.
De Sabadell a les sales de cinema
“Sabadell és una ciutat que té molt talent i realment surt molt bon contingut d’aquí, així com de tot el Vallès”, assegura Corina Ceapa. Actors i directors de la ciutat i de la comarca han fet grans col·laboracions amb empreses de renom o la seva veu ha aparegut en pel·lícules molt conegudes. TV3, TVE, Filmin, Mediaset o Antena 3, entre altres, són grans empreses amb les quals col·labora l’estudi sabadellenc i d’on surten grans doblatges. Tot i això, Ceapa reconeix que “és un sector molt petit en el qual t’has de saber moure per anar ampliant la xarxa coneixent directors, però una vegada entres a la roda cada cop és més senzill”.
L’estudi sabadellenc s’ha encarregat del doblatge de sèries i pel·lícules conegudes com la coreana ‘Paràsits’; la sèrie italiana que emeten a TV3 cada tarda, ‘El Paradís de les Senyores’; diversos animes com ‘Inazuma Eleven’ o ‘One Piece’, actualment en producció; ‘Mamma Mia, ja hi tornem a ser!’, o ‘Trollhunters: Contes d’Arcàdia’, entre moltes altres.
Els humans, millors que la IA
La gran irrupció de la intel·ligència artificial és una de les grans incògnites del futur del sector, però, sembla que, de moment, encara passa al davant la feina d’un actor que la d’una màquina. “No ens espanta el futur del sector, ara mateix”, explica Ceapa. “S’han fet proves de doblatge amb IA i no sap interpretar, encara. Ho dobla tot de manera molt plana i no aporta el valor humà que fa la diferència”. Segons sembla, encara queda molta feina a fer si la IA ha de substituir els actors, però, de moment, podran continuar fent “la millor feina del món”.