Detingut un home a Sabadell per un acceptar objectes sostrets i diners en efectiu a canvi de droga

Està acusat d'haver comès un delicte contra la salut pública i receptació

  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra -
Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 10:59

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sabadell va detenir dimecres passat, dia 26 de novembre, un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en el vessant de tràfic de drogues i un delicte de receptació. La investigació va arrencar el passat mes d’abril a partir de diverses informacions que alertaven de la possibilitat que en un pis de Sabadell s’hi estigués venent droga a canvi de diners en efectiu o objectes que sovint procedien de delictes contra el patrimoni. Els agents van dur a terme tasques de vigilància que van permetre identificar la persona que presumptament estaria venent droga a persones de manera individual.

En el decurs de les tasques de vigilància els agents van identificar diverses persones que haurien comprat droga al detingut. En l’entrada al local on s’ha efectuat la detenció s’han trobat dosis de substància estupefaent (cocaïna), una bàscula de precisió i diverses eines utilitzades per a preparar les dosis per a la venda. Igualment, es van localitzar diners en efectiu i alguns objectes precintats o amb etiqueta, que podrien ser de procedència il·lícita. El detingut ha passat a disposició del jutjat de guàrdia en funcions de Sabadell i el cas està pendent de resolució. 

