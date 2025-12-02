ARA A PORTADA
La UES suspèn l'afiliació de Santi Laiglesia: "Amb la nova situació judicial ho hem trobat necessari" Jan Cañadell Puigmartí
Les claus de la resolució judicial del Cas Jubany: què passarà ara amb Santi Laiglesia? Jan Cañadell Puigmartí
Més de mig miler de trucades relacionades amb l'episodi de pesta porcina, la majoria al Vallès Marc Béjar Permanyer
FOTOS | Èxit a l'estrena del Calendari d'Advent 2025 de Sabadell, amb presència internacional: "That's awesome!" Marta Ordóñez
Aturen l'intent d'ocupació d'un bloc de pisos de Sabadell
Veïns alerten que en les darreres hores "no sortim de casa perquè tenim por, estem espantats"