ARA A PORTADA

Sabadell

Aturen l'intent d'ocupació d'un bloc de pisos de Sabadell

Veïns alerten que en les darreres hores "no sortim de casa perquè tenim por, estem espantats"

  • Mossos en l'intent d'ocupació del carrer Forcanada de Sabadell -
Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 19:07
Actualitzat el 02 de desembre de 2025 a les 19:14

Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat aquest dimarts a la tarda, al voltant de les 18 h, al carrer de Forcanada, 3 (la Plana del Pintor), per aturar un intent d'ocupació en un bloc d'habitatges d'aquesta adreça. Fonts del cos detallen al D.S. que l'incident està en curs i, de moment, no han concretat més detalls.

Veïns de la zona, com la Francisca, relaten al Diari que en les darreres hores "no sortim de casa perquè tenim por, estem espantats", ja que assegura que diversos grups de persones es disputen l'ocupació de l'edifici, que ja estava tapiat, però en les darreres hores han rebentat la porta per accedir-hi. "La passada nit van intentar entrar i més tard [la propietat] va posar la porta antiocupes, però aquesta tarda han tornat, han tombat la porta i hi estan entrant", ha explicat a aquest mitjà un altre veí, Francisco Javier Sánchez, que comparteix que la presència de Mossos ja durant la passada nit va dissuadir els intents d'ocupació, però que quan el cos policial va abandonar el lloc, s'han reprès. "Hi ha empentes per veure qui entra als pisos", afegeix. Al mateix carrer, segons els veïns, ja hi ha un altre bloc de pisos ocupat.

 

  • Mossos en l`intent d`ocupació del carrer Forcanada de Sabadell

 

  • Mossos en l`intent d`ocupació del carrer Forcanada de Sabadell

 

Notícies recomenades