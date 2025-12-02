Activen el dispositiu per baixes temperatures a Sabadell

Ajuntament i entitats de Sabadell han activat l’Operació Fred, que atendrà les persones sense sostre en cas de baixes temperatures. Es tracta d’un protocol impulsat pel consistori, Creu Roja i Càritas, amb la col·laboració d’Actuavallès, Ningú Sense Sostre i Aigües Sabadell.
Durant tot l’any, la Unitat d’Emergències Socials recorre la ciutat per repartir mejar, mantes i fer seguiment de les persones sense llar. Arribada la baixada de temperatures habitual de la tardor i hivern, l’Operació Fred contempla dos nivells d’actuació. En el cas d’activar-se el nivell 1, amb temperatures entre 3 i 4 ºC, i al marge que coincideixi o no amb el dies de sortida habituals de cada entitat, la Unitat d’Emergència Social (UES) de Creu Roja o bé els vehicles d’Actuavallès i Ningú Sense Sostre farien els recorreguts per facilitar sopar calent i mantes a aquests ciutadans i ciutadanes. En cas que s’activés el nivell 2, amb temperatures de 2 ºC o inferiors, les persones sense sostre podran accedir per fer nit al centre gestionat per Creu Roja, cedit per Aigües Sabadell i que compta amb 20 places. En aquest espai, a més de lloc per dormir s’hi podran dutxar, sopar i esmorzar. També es podran derivar persones a pensions o al Centre d’Emergències. Aquests serveis s’adrecen a ciutadans i ciutadanes que es trobin a Sabadell sense un lloc per dormir ni recursos per resoldre la situació de vulnerabilitat extrema. A aquests recursos cal sumar-hi que Càritas també obrir durant el dia la seu del carrer de Duran i Sors, on les persones sense llar podran esmorzar, dutxar-se, rebre roba neta i acompanyament.
En cas que la ciutadania detecti persones que passen la nit al carrer, sense atenció, es demana que s’avisi la Policia Municipal (900 112 092) per tal d’actuar. El portaveu del Govern i tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, va apuntar que Ajuntament i entitats han començat a revisar el protocol de l’Operació Fred per valorar possibles canvis a introduir adaptats a la situació actual. Segons Cortés, “el clima cada vegada més variable també fa que fem aquesta reflexió”.
Paral·lelament, ahir dilluns la Junta de Govern Local va aprovar el contracte d’acompanyament en la millora de l’autonomia i benestar personal adreçat a persones en situació de sensellarisme del projecte Sabadell Sostre. Cortés destaca que se n’ha gairebé doblat la partida, que ara és d’uns 100.000 euros, i s’ha adjudicat a Actua Vallès. A banda, per exemple, altres entitats com Creu Roja mantenen el seu conveni de col·laboració amb el consistori.