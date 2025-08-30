“El soroll a les nits està afectant la meva salut”

Veïns de Can Rull denuncien que agafar el son durant les nits s’han convertit en un malson. Residents que viuen entre els carrers Lucà i Sant Isidor assenyalen que la plaça situada entre el CAP i el Centre Cívic s’ha convertit en punt de reunió de grups que, fins a altes hores de la matinada, impedeixen el descans, una problemàtica que s’allarga des de fa més d’un any. “És impossible dormir. Hi ha crits, música, motos que circulen per on no toca… i, a més, consum alcohol i drogues”, explica una veïna que prefereix mantenir-se en l’anonimat.
Segons diu, les molèsties es repeteixen gairebé cada nit, sobretot a l’estiu: “És un escàndol. A l’estiu, de mitjana passa cinc dies per setmana. Truco a la policia sempre, però la major part de vegades no venen”, assegura. Els afectats asseguren que la situació no és nova i que fa temps que reclamen solucions. “Vam presentar una instància a l’Ajuntament perquè retiressin els bancs on es reuneixen habitualment els incívics, vam acudir al Síndic de Greuges i hem trucat a la policia una vegada i una altra, però res no ha canviat”, lamenta un altre veí.
No descansar– diu– està afectant la seva salut: “No puc dormir, tinc mals de cap i angoixa. Això no és vida. Hem presentat a la Policia Municipal un informe mèdic de lesions per a denunciar-ho”. Entre els problemes, dues persones denuncien angoixa, nàusees, ansietat, irritabilitat i mal de cap a causa de les molèsties nocturnes. Alguns, fins i tot, han arribat a enfrontar-se directament amb els grups. “Quan la policia no ve, surto al balcó i demano que marxin. Esperen que ens acabem confrontant nosaltres?”, critica un resident, que assegura sentir-se “desemparat”.
El president de l’associació de veïns de Can Rull, Juan Moreno, confirma les queixes: “Fa anys que la situació s’allarga. És una plaça amb certa intimitat i això afavoreix que els grups s’hi instal·lin”. Moreno reclama més presència policial al barri: “A parer nostre, es veuen pocs agents”.
“És un dels punts on treballem”
L’Ajuntament té marcat al mapa de queixes aquest punt de Can Rull. Fonts municipals asseguren que són coneixedors del problema i que “es tracta d’un punt habitual de patrullatge”. “Aquest any s’hi han registrat actuacions tant de la Policia Municipal com dels Mossos d’Esquadra. Respecte a l’any passat, s’han reduït les queixes i les molèsties, tot i que això no vol dir que no n’hi hagi”, reconeixen des de l’Ajuntament. Les mateixes fonts afegeixen que la zona “és un dels punts on es treballa per garantir la convivència entre l’ús de l’espai públic i el descans veïnal”.
En contrast, veïns de la zona reclamen un patrullatge fix cada nit per barrar el pas a l’incivisme nocturn. “No venen sempre que truquem, i el problema no es resol”, asseguren diversos veïns al Diari.
No és un cas aïllat. Fa anys que també veïns de Campoamor, en concret, del carrer de Feijóo, assenyalen molèsties nocturnes recurrents: cotxes a tota velocitat, música, baralles i crits.