Ibai Llanos omple Torre-romeu: l’equip del streamer empata davant la UD Tibidabo TR

Jornada històrica a Torre-romeu aquest dissabte 30 d’agost. El Ronin FC, el nou club de futbol creat per l’streamer basc Ibai Llanos, es va estrenar davant la UD Tibidabo Torre Romeu en un amistós que va acabar amb empat. Ha estat el seu primer partit oficial després de jugar la setmana passada contra el Castelldefels C, però encara sense fitxes.
El partit, que va enfrontar un equip de Quarta Catalana contra un de Segona Catalana, va superar totes les expectatives: graderies plenes, veïns del barri animant i curiosos vinguts d’arreu del Vallès només per conèixer de prop l’equip del popular creador de contingut. Tot i que el Ronin arrenca des de la Quarta Catalana, com correspon a qualsevol equip de nova creació, la seva plantilla està formada per jugadors amb més recorregut i nivell. Davant, però, tenia un Tibidabo Torre Romeu consolidat a la Segona Catalana, que va mostrar la seva experiència en una categoria superior.
“Som del barri i seguim l’equip, el partit contra Ronin ha generat molta expectació. No m’esperava que el camp fos tan ple”, explicava Pau López, veí de Torre-romeu.
També hi havia famílies atretes per la presència d’Ibai i el seu projecte esportiu:“Hem vingut pels fills. Són seguidors de l’Ibai i gaudeixen del seu contingut a Twitch; els fa gràcia veure el seu nou equip en directe”, deia Pedro Conde, veí del barri de Gràcia a Sabadell que havia acudit amb la família fins el Municipal de Torre Romeu a Can Bordoll.
En Raúl Rodríguez, també veí de Torre-romeu, ho resumeix així: “Quan vam saber que jugava l’equip del youtuber preferit del meu fill, no podíem perdre l’oportunitat. El camp està ple, tot el barri és avui aquí.”
Entre el públic destacava també la gran quantitat de joves i adolescents gaudint de l'espectacle. “Teníem curiositat per veure què es mou al voltant d’aquest equip, encara que no hem vist l’Ibai”, explicava entre rialles Laura Guerra que ha vingut amb el seu grup d'amics i amigues per descobrir el fenomen.
L’ambient al camp va ser festiu, gairebè no hi havia ni un racó lliure per veure el partit. Per la seva banda, va ser una jornada única pel bar del club, no van parar de vendre begudes i entrepans, fent la carn d'aquests a una barbacoa al costat del camp.
Malgrat que molts havien anat per veure de prop l’equip del famós streamer, la gran majoria animava al conjunt local. Les protestes es van fer sentir quan l’àrbitre va expulsar un jugador del Tibidabo Torre-romeu i l’esclat d’alegria va arribar amb el gol de l’empat, obra d’Abel Vicente. En definitiva, una gran promoció pel barri i un record molt especial per a moltes famílies i joves
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: