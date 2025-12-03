El KEIO CN Sabadell, eliminat de la Champions

Un any més, el KEIO CN Sabadell haurà de competir fins a final de temporada a l'EuroCup. Els de Quim Colet han quedat matemàticament fora de la lluita per ser al top-8 de la Champions després de caure per 9-11 davant del Waspo 98 Hannover a la 'Bombonera' de Can Llong. Amb tres punts en cinc partits, els sabadellencs s'acomiadaran de la màxima competició continental caient a la fase de grups.
Des de l'inici la tensió pròpia d'un partit decisiu ha estat present a la piscina. El marcador l'ha obert el conjunt visitant amb un gran llançament des de sis metres de Niclas Schipper. La resposta sabadellenca ha arribat a través de Sergi Cabanas i, poc després, Zoran Bozic ha tornat a posar per davant els alemanys. En superioritat, Martin Famera ha igualat el duel aprofitant una gran assistència de Cabanas i, a l'altra porteria, Edu Lorrio s'ha fet gran amb el pas dels minuts. El capità ha estat clau en el primer avantatge sabadellenc del duel després d'una gran aturada que ha propiciat un contraatac i gol de Kosta Averka, qui finalment ha estat de la partida tot i la seva lesió.
En home de més ha pogut fer el 3-3 Kasper Klangiewicz a la zona, però en els últims segons del quart, Alberto Barroso, de penal, i Famera amb un gran moviment a la boia han obert la primera petita escletxa en el marcador (5-3). En el segon període, les defenses han pujat en intensitat i el ritme golejador ha baixat. De fet, no hi ha hagut cap gol en igualtat numèrica. Denis Strelezkij ha retallat amb un gran llançament en posició 4 i, després que Averka hagi trencat una sequera de gairebé sis minuts, Lazar Vukicevic ha ajustat el resultat al descans en una doble superioritat (6-5).
A la represa, s'ha confirmat el canvi de tendència en el pes del partit. Després d'un parell d'aturades de Lorrio, Bozic ha empatat amb un gran moviment a la zona, obrint un parcial demolidor. S'ha continuat encallant en la defensa zonal del Waspo el conjunt de Colet que ha vist com a l'altra banda de la piscina Nikola Milardovic i Lukas Kuppers han situat el 6-8. El tècnic ha demanat un temps mort i Rafa Vergara ha reduït la distància abans d'un tram de nervis i certa dosi de polèmica a les portes del darrer quart.
En els primers minuts de l'útim període, Vukicevic ha anotat i, malgrat que Cabanas ha respost ràpidament, dos gols consecutius del mateix Vukicevic i Mark Gansen han complicat molt el duel als sabadellencs (8-11). Òscar Asensio, amb un gol a la boia, ha mantingut vives les esperances, però malgrat que ha millorat en la defensa l'equip de Colet, les bones aturades de Max Spittanik han acabat amb el somni del KEIO que rebrà el Marsella el mes de febrer sense res en joc.