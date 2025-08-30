ARA A PORTADA
-
Des de One Piece fins a Paràsits: Sabadell posa veu als personatges de la gran pantalla Jan Cañadell Puigmartí
-
Les persones que fan possible poder mirar pel·lícules estrangeres en la nostra llengua Jan Cañadell Puigmartí
-
Pau Morilla-Giner: “Hem de convèncer l’Ajuntament de l’oportunitat històrica que tenim al club” Marc Segarra Rodríguez
-
-
Un motorista mor en un accident de trànsit a Terrassa
Un xoc amb un altre vehicle, a prop del límit amb Viladecavalls, deixa una víctima mortal i un ferit menys greu