Sabadell

Un motorista mor en un accident de trànsit a Terrassa

Un xoc amb un altre vehicle, a prop del límit amb Viladecavalls, deixa una víctima mortal i un ferit menys greu

  • Ambulància del SEM -
Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 22:14

Un motorista ha mort la nit d’aquest divendres 29 d’agost en un accident de trànsit, malgrat l’atenció rebuda pel SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques). En el sinistre també s’ha vist implicat un altre vehicle, el conductor del qual ha resultat ferit menys greu.

Els fets van passar en una carretera situada a l’oest de Terrassa, a poca distància de la granja Aventura Park i del terme municipal de Viladecavalls.

