Encarrilada la urbanització dels Jardins del Sud

Una de les principals obres que s’estan duent a terme en aquests moments a Sabadell són les dels nous Jardins del Sud, a l’antic camp de futbol de Campoamor, al carrer dels Reis Catòlics. Els treballs van començar el passat mes de febrer i es preveu que estiguin acabats el primer trimestre de l’any vinent. Es tracta d’una zona d’11.000 metres quadrats que passarà de ser un camp de sorra abandonat a un jardí amb vegetació i arbrat així com espais de passeig i estada. La cobertura vegetal ocuparà pràcticament la meitat de la superfície, amb 5.000 metres quadrats de verd.
La inversió prevista és d’1,5 milions d’euros, que formen part d’un conjunt d’actuacions valorades en més de 5,2 milions d’euros per transformar aquesta zona del sud de la ciutat, entre els quals s’inclouen la construcció del Mercat de Campoamor, l’arranjament de l’aparcament entre elmercat i el CAP i la reordenació del carrer de Diego de Almagro. En el cas de la construcció del nou edifici del mercat, posteriorment l’assumirà el concessionari del supermercat que hi haurà a l’interior.
Respecte a la vegetació dels Jardins del Sud, projecte preveu la plantació de prop de 150 arbres, a més d’arbustiva i altres tipus de vegetació. Entre els seus espais, hi haurà una àrea de jocs infantils, una rocalla de trepa amb tobogans i diverses zones d’estada. També es milloraran les voreres perimetrals, que seran arbrades i comptaran amb paviments permeables per afavorir la infiltració d’aigua al terreny, com es fa en altres parcs de la ciutat des de ja fa diversos anys. Altres elements del projecte inclouen la creació d’espais d’ombra per reduir l’efecte d’illa de calor, la recollida d’aigües pluvials i l’adequació de murs de rocalla per fomentar la microfauna.
La residència, ben a prop
A un parell de cantonades dels Jardins del Sud, en el carrer de Diego Almagro i al costat del Complex Parc Central, el passat 21 de juliol van començar oficialment les obres de la primera residència pública de Sabadell. Els primers treballs havien començat una setmana abans i el dia 21 hi van col·locar la primera pedra la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyades d’altres autoritats. L’equipament tindrà 80 places residencials i 20 de centre de dia i es preveu que estigui enllestit a finals de 2026. Vol donar resposta a una demanda veïnal, social i política de fa més de 20 anys. La inversió és de 15,66 milions d’euros, dels quals gairebé el 91% provenen de fons europeus Next Generation.
En el cas del carrer de Diego Almagro, passarà a ser d’un sol sentit de circulació i es crearan 22 noves places d’aparcament en semibateria. Sobre del nou Mercat de Campoamor, també tindrà aparcament soterrani, previst amb 94 places. Respecte a aquest equipament, les obres haurien de començar el segon semestre d’aquest any 2025. Actualment, totes les parades ja estan buides després de la marxa dels darrers paradistes a finals de l’any passat.