El CE Sabadell obre la lliga amb un empat agredolç davant l'Eldense

Primer partit i primer punt d'un Centre d'Esports que no ha pogut desfer el mur de l'Eldense en la jornada inaugural de Primera Federació. Els de Ferran Costa han estat força superiors en la major part del duel i han gaudit de nombroses ocasions, però s'han trobat en el porter rival, Ramon Vila, un autèntic malson. Un empat agredolç, però amb bones sensacions per a arrencar la temporada de retorn a la categoria de bronze estatal.
Costa ha donat continuïtat a l'onze que va tancar la pretemporada davant de la UD Ibiza la setmana passada. Els titulars han estat els mateixos que en l'enfrontament contra l'equip balear. A la convocatòria, en canvi, hi ha hagut dues absències destacades. José Ortega s'ha quedat fora per una indisposició, mentre que Pau Fernàndez ha estat descartat per decisió tècnica.
En l'inici, després d'uns primers minuts igualats, l'Eldense s'ha fet amb el domini de la pilota i ha gaudit de les primeres aproximacions, especialment per les bandes. Ha avisat Guille Macho amb una rematada des de l'interior de l'àrea que ha tret un defensor i, poc després, Fuoli ha salvat el gol olímpic de Fidel Chaves. Els alacantins, amb un bloc molt junt en tot moment, ha dificultat els intents dels arlequinats de fer mal en atac estàtic. La posada en escena no ha estat la somniada, però amb el pas dels minuts Urri i Quadri s'han fet amb el mig del camp i el Centre d'Esports ha millorat considerablement.
El primer avís ha estat de Joel Priego, amb una volea molt alta. En els instants posteriors, els de Ferran Costa han tingut la més clara de l'enfrontament amb una rematada de Rodri Escudero que ha salvat Ramon Vilà i ha acabat botant i sortint alta després d'una centrada d'Astals. També Miguelete ha fet treballar el porter visitant amb un xut des de l'interior de l'àrea que ha salvat Vila. Abans del descans, han baixat les pulsacions i els dos equips han signat una petita treva.
Ferran Costa ha introduït un canvi amb l'entrada de Ton Ripoll per Sergi Segura, amb targeta des del minut 20, i fent canviar de banda Astals. A la represa, el domini del Sabadell ha crescut i les arribades s'han començat a succeir. Primer Escudero ha vist com Ramon Vila salvava el primer després d'un xut des de l'interior de l'àrea i, poc després, el davanter ha fregat el gol amb una rematada de cap desviada a una centrada de Miguelete. En els minuts posteriors, Javi Cabello ha mogut la banqueta buscant una reacció dels seus que no ha arribat.
El camp ha continuat inclinant-se cap a la porteria de l'Eldense. Urri, després d'una gran conducció, ha fet una passada de la mort que ningú ha pogut rematar i, en l'acció posterior, ha vist com Vila feia l'aturada del partit amb una mà espectacular a un cop de cap del migcampista vigatà. A l'equador, el tècnic arlequinat ha mogut la banqueta amb l'entrada de Javi López-Pinto per Astals, situant Priego com a carriler esquerrà. El pas dels minuts ha fet baixar el ritme del partit, notant-se també el cansament propi d'una primera jornada.
Per refrescar cames, Costa ha esgotat substitucions amb l'entrada de Rubén Martínez, Agustín Coscia i, ja en el tram final, de Sergio Cortés. Els minuts finals han anat carregats de tensió i nerviosisme, però poc futbol. El tècnic del Centre d'Esports, Ferran Costa, ha vist la vermella directa per protestar una acció. Ja no hi ha hagut més oportunitats de perill a cap de les dues porteries, més enllà d'una revisió en el nou VAR de la categoria que ha acabat amb Guille Macho expulsat per doble groga, però ja sense temps per tenir una influència real en el joc. Primer punt de la temporada d'un Sabadell que buscarà el primer triomf davant de l'Atlético Sanluqueño la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Bonaldo, Kaiser, Genar, Astals (López-Pinto, m. 68), Quadri, Urri, Segura (Ripoll, m. 46), Joel Priego (Cortés, m. 79), Miguelete (Rubén Martínez, m. 74) i Escudero (Coscia, m. 74).
CD Eldense: Ramon Vila; Smand, Dumic, Gaixas (Serradell, m. 71), Quintana (Bellari, m. 57) , Bustillo, Dioni, Fidel Chaves (Ibarrondo, m. 90), Clemente, Macho i David Ruiz (Vallejo, m. 71).
Àrbitre: Pablo Monterrubio (comitè aragonès) Targetes: Urri, Segura, Genar; Bustillo. Vermella directa al tècnic Ferran Costa i doble groga a Guille Macho.
Incidències: 4.123 espectadors a la Nova Creu Alta amb una vintena d'aficionats de l'Eldense.