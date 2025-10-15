El KEIO CN Sabadell competeix fins al tercer quart, però torna a caure davant del Barceloneta

Una vegada més, la història s'ha repetit davant de l'Atlètic Barceloneta. Els de Quim Colet han competit pràcticament fins al final, però les forces han fallat en l'últim tram, quan els mariners han certificat el seu triomf (12-16). El Club ha arribat a guanyar de dos gols, amb el 9-7, al tercer quart, però un parcial demolidor dels visitants ha estat definitiu.
Des de l'inici la intensitat ha estat màxima. Les defenses s'han imposat en els primers compassos fins que Kosta Averka ha obert el marcador en la primera superioritat per als sabadellencs. La resposta dels mariners ha estat ràpida. Alberto Munárriz ha igualat des de sis metres i, en home de més, Roger Tahull ha capgirat el marcador en la boia. Poc després, Bernat Sanahuja ha tancat un parcial de 0-3 amb un llançament des de posició 1. No obstant això, abans del final del primer període, Sergi Cabanas ha transformat un penal sobre Jan Pérez i encara ha tingut temps Pep Bonet de fer treballar Unai Aguirre, que ha evitat la igualada amb el cap en l'últim atac.
Al segon quart, la dinàmica ascendent del KEIO s'ha mantingut. Rafa Vergara ha fet el 3-3 amb un gran llançament des de l'arc i Bonet ha aprofitat una superioritat per posar de nou per davant el conjunt de Quim Colet. Ha fet canvis Fran Fernández per tornar a agafar el comandament del partit i, en atacs consecutius, Vince Vigvari i Alessandro Velotto han avançat de nou els visitants. Aprofitant les superioritats, els sabadellencs han reaccionat. Fede Panerai ha igualat i Averka ha fet el 6-5. L'intercanvi de cops del segon període ha acabat amb dues dianes de Gergely Burián i una altra de Vergara fins al 7-7 al canvi de porteria.
A la represa, el Club ha sortit amb una marxa més. En el primer atac, Martin Famera ha retornat l'avantatge amb un llançament que ha tocat un defensor i ha entrat i, després de diverses bones defenses, Cabanas s'ha inventat un golàs des de sis metres per posar el primer +2 del partit per als sabadellencs. Ha tornat a pujar el ritme l'equip mariner que ha trencat el parcial a través de Vigvari i ha capgirat el marcador en els minuts posteriors amb dianes de Chalo Echenique i Unai Biel, en superioritat. La tercera exclusió de Famera ha condicionat molt a un KEIO que ha tancat el tercer quart encaixant tres gols més de Sanahuja, Tahull i Velotto, en l'últim segon i amb molta fortuna (9-13).
Un parcial de 0-6 que ha decidit el partit. Un parell de bones defenses i diverses intervencions d'Unai Aguirre en l'inici de l'últim quart han acabat de sentenciar les opcions dels sabadellencs. Averka ha anotat tres gols més per als locals, mentre que a l'altra banda de la piscina Biel, Sanahuja i Velotto han tancat el marcador fins al 12-16 definitiu. La Champions tornarà per al KEIO el 29 d'octubre, a la piscina del Waspo Hannover.