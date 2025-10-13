Tret de sortida a la Champions per al KEIO CN Sabadell

La màxima competició continental de waterpolo masculí arrenca aquest dimarts. Un dia després, el dimecres, el KEIO CN Sabadell arrencarà el seu camí amb un duel que comença a ser repetitiu, i tot just estem a l'octubre. Els de Quim Colet rebran l'Atlètic Barceloneta en el tercer enfrontament, en tres competicions diferents, en poc més de dues setmanes. Tant a Copa Catalunya com a la Supercopa d'Espanya, els sabadellencs van competir fins al tercer quart, quan l'equip mariner va decantar la balança. "És un context diferent perquè no hi ha un títol en joc. És la primera jornada d'una lligueta amb el que això implica. Volem competir els màxims minuts possibles i veure fins a on podem arribar", afirma el tècnic.
El Club ha patit força canvis en la plantilla d'enguany amb fins a sis moviments d'entrada. "Ens agradaria ser un equip més madur, però el calendari és com és i no l'escollim nosaltres. La baixa de l'Àxel (Corres) ens està condicionant molt, però ens hem d'adaptar i competir. Estem en un procés i encara ens falta per tenir el nostre millor nivell", assegura. Per al duel d'aquest dimecres, Colet tampoc podrà comptar amb el madrileny Alberto Barroso que va patir un contratemps en la Supercopa i ja no va jugar aquest cap de setmana, en l'estrena en lliga davant de l'Echeyde que es va saldar amb un còmode triomf per 15-6.
Ara, en el grup D de la Champions, el KEIO debuta amb 'la visita al dentista'. El Barceloneta, lògicament, és el gran favorit a passar primer de grup. "Jo prefereixo jugar primer contra ells perquè tenim més fresc el que s'ha de millorar dels últims partits. Serà molt difícil, com en qualsevol moment de la temporada, però a casa i amb la nostra gent tenim possibilitats", diu el capità, Edu Lorrio. "La pressió la tenen ells i, si el marcador està igualat fins al final, es posaran més nerviosos. No tenim res a perdre", afegeix Sergi Cabanas.
Precisament una de les assignatures pendents del conjunt sabadellenc després dels dos primers partits contra el conjunt mariner és el d'estar viu durant més minuts. Tant a la Copa Catalunya (17-10) com a la Supercopa (16-6), el Club Natació va competir fins al descans. Aquesta dinàmica ja va ser similar en la derrota a la prèvia davant del Vasas o, en menor mesura, contra l'Spandau en la mateixa ronda. "Ara juguem a casa i serà diferent. Ho hem parlat al vestidor i sabem que si baixem una mica intensitat, ens maten. Hem d'anar al 100% cada minut per tenir opcions de treure algun punt", afirma Cabanas.
El grup l'inaugurarà l'altre enfrontament de la primera jornada, aquest dimarts a les 20:30 h, entre els dos rivals que, a priori, lluitaran per la segona plaça de classificació juntament amb el KEIO: CN Marsella i Waspo 98 Hannover. El conjunt francès, campió de tots els títols al país gal, va ser la gran sorpresa de l'anterior edició de la Champions, obtenint un bitllet per a la final four i acabant, finalment, en la quarta posició. D'altra banda, els alemanys són un dels outsiders a tenir en compte. Dominador a les competicions domèstiques, malgrat que el waterpolo germànic no és tan potent com antany, tenen arguments per lluitar per un lloc entre els vuit millors del continent. "Tots els equips són molts forts, i mires altres grups i és el mateix. Aquest any hi ha molts equips amb aspiracions. Sobre el paper, hi ha sis candidats clars a la final four... Hem d'estar a un nivell excel·lent per tenir opcions", analitza Quim Colet.
L'objectiu dels sabadellencs serà assaltar un top-8 que han fregat en les tres edicions consecutives que han disputat. Serà la quarta la bona? "Sabem que és difícil, però és el principal objectiu", afirma el tècnic. "No pensem a ser segons o tercers perquè si fem això acabarem quarts. Serà molt dur, però volem competir partit a partit i la competició ens posarà al nostre lloc", assegura Cabanas. Primer test, davant d'un gegant de sobres conegut. Buscant la sorpresa a 'la Bombonera' de Can Llong.