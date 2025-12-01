El CN Sabadell, campió d'Espanya de natació artística en infantil i júnior

El Club Natació va ser el gran triomfador del Campionat d’Espanya de Figures Infantils i Rutines Tècniques Júnior que es va celebrar durant el cap de setmana a la piscina de Can Llong. Els amfitrions es van imposar en les dues categories, tancant la participació amb un balanç molt favorable. La cirereta de la jornada va ser l'exhibició de la selecció estatal absoluta, que es troba perfeccionant la coreografia per a les competicions del pròxim any després d'un 2025 excel·lent, amb la nedadora del CNS, Txell Ferré cada vegada més consolidada en la convocatòria.
Pel que fa als resultats, Abril Caballero va guanyar en figures infantils amb una puntuació de 81.2364. En la classificació general de la categoria, el Club va ser primer amb 295.8912 punts, per sobre del CN Granollers (291.6351) i l'Azahar Sincro de Castelló (291.2342). En júnior, Eva Rukstelyte va ser or en el solo tècnic femení i Eneko Sánchez en el masculí. També van pujar al podi, penjant-se la plata, Eneko Sánchez i Abril Caballero, en el duet mixt tècnic, i el bronze, Aina Morral i Eva Rukstelyte, en el duet tècnic.
Per equips, van aconseguir el sisè lloc en la rutina tècnic, en una coreografia amb Aina Morral, Eva Rustelyte, Carla García, Carla Hernández, Nerea Borreguero, Julia Nadal, Juliette del Cerro, Marina Estevez, Ivet Morral i Berta Cirés. La classificació general de la competició va situar el CN Sabadell en el primer calaix del podi amb una puntuació total de 1,315.1400. El CD Pingüinos de Arrecife (1,315.1400) va ser segon i el Sincro Retiro (1,095.6008) va tancar el podi. La competició va ser especialment rodona també per la preselecció d'Abril Caballero, Mikel Mercedes, Judit Gros i Arlet del Campo amb l'equip estatal infantil i d'Eneko Sánchez amb el júnior.